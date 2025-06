Hamilton zorgt voor verbazing bij oud-coureur: "Ik was in totale verwarring"

David Coulthard begrijpt helemaal niets van de keuze voor Ferrari van Lewis Hamilton. De Brit kondigde begin 2024 aan dat hij de overstap ging maken naar de Italiaanse renstal. Volgens Coulthard is dat volkomen onlogisch.

De transfer van Hamilton naar Ferrari wordt gezien als een van de grootste transfers in de historie van de Formule 1. Na afloop van het zwaar bevochten 2021-seizoen beschikte Hamilton niet meer over een Mercedes die ieder weekend op het podium kon staan. De Brit stond maar negentien keer op het podium in zijn laatste drie seizoenen bij Mercedes. Hij won daarvan twee races.

Resultaten wachten

De overstap van Lewis Hamilton heeft tot nu toe niet voor veel goeds geleid. De Brit staat momenteel zesde met 79 WK-punten. Voor sommigen, inclusief David Coulthard, kwam de transfer van Hamilton als een schok aan: "Ik had altijd het gevoel dat Lewis een bijzondere band en loyaliteit met Mercedes had opgebouwd. Daarom was ik totaal in verwarring toen ik hoorde van zijn overstap," aldus de Schot in gesprek met Bild.

Coulthard vergelijkt de transfer dan ook met een andere coureur die recordhouder is van de meeste wereldkampioenschappen: "Het was een beetje zoals Michael Schumachers Formule 1-comeback bij Mercedes, nadat hij met Ferrari zoiets groots had opgebouwd."

Toekomst

Wat de toekomst gaat brengen voor Lewis Hamilton is nog onbekend. De Brit heeft tot nu toe een sprintoverwinning behaald, maar nog geen podiums in de races. Coulthard zegt dan ook dat het Hamiltons eigen keuze is: "Uiteindelijk is het Lewis zijn weg, zijn verhaal, zijn boek dat hij schrijft. Misschien wint hij een Grand Prix, misschien wint hij een kampioenschap – maar misschien ook niet."

Lewis Hamilton heeft momenteel 79 punten en staat zesde in het coureurskampioenschap. Vorig seizoen, zijn laatste seizoen bij Mercedes, eindigde hij als zevende met 223 punten. Na negen races stond hij achtste met 55 punten, dus het kan nog alle kanten op.