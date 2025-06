Formule 1 presenteert overvolle kalender voor 2026

De Formule 1 heeft de kalender voor 2026 met de buitenwereld gedeeld. Zoals verwacht zijn er een aantal races verschoven, en staat Imola niet langer op de kalender. Barcelona behoudt wel zijn plekje, en de nieuwe Grand Prix in Madrid wordt pas in september verreden.

Ook in 2026 staan er weer 24 Grands Prix op de kalender. De Grand Prix van Emilia-Romagna keert niet terug, de organisatie van de race op het iconische circuit van Imola heeft geen nieuwe deal weten te sluiten. Hiervoor in de plaats komt de nieuwe Spaanse Grand Prix in Madrid. De nieuwe Madring moet echter nog wel worden goedgekeurd door de FIA.

Vroege start

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint in 2026 op 8 maar met de Grand Prix van Australië in Melbourne. Daarna volgen de races in China (15 maart) en Japan (29 maart). De Grands Prix in het Midden-Oosten worden, net als dit jaar, weer iets later in het seizoen verreden.

Nieuwe clash met Indy 500

Het Europese seizoen begint volgend jaar pas in juni. Dit komt door een opvallende wisseling op de kalender. Om de races meer te clusteren, is besloten om de Canadese Grand Prix om te wisselen met de Grand Prix van Monaco. De race in Montreal vormt vanaf volgend jaar een koppeltje met de Grand Prix van Miami. Wel vormt de Grand Prix van Canada nu een directe clash met de Indy 500, en worden beide races rond dezelfde tijd verreden.

Laatste Dutch Grand Prix

De laatste Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort wordt op 23 augustus verreden. Het is de eerste race na de zomerstop, en vormt een cluster met de Italiaanse Grand Prix (6 september) en de nieuwe Spaanse Grand Prix in Madrid (13 september).

Het seizoen wordt afgesloten met de Grands Prix van Las Vegas (21 november), Qatar (29 november) en Abu Dhabi (6 december). Dat betekent dus dat het seizoen begin maart begint, en pas ten einde komt in het eerste weekend van december.

Check de gehele F1-kalender van 2026 in onderstaande X-post.