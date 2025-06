FIA wijst Nederlandse steward aan voor Grand Prix van Canada

Een speciaal moment tijdens de Grand Prix van Canada aankomend weekend. De FIA heeft er namelijk voor gekozen om een Nederlandse steward aan te wijzen. Het gaan om Natalie Corsmit, het wordt haar eerste raceweekend als steward in de Formule 1.

De FIA heeft er in de afgelopen jaren alles aan gedaan om nieuwe stewards en wedstrijdleiders op te leiden. Dat project lijkt nu zijn vruchten af te werpen, want Corsmit mag aankomend weekend haar debuut maken in de koningsklasse van de autosport. Ze nam deel aan het High Performance Programme van de FIA, en is sinds 2021 internationaal actief als steward.

Nog meer kansen

Corsmit was tijdens de Grand Prix van Spanje actief als steward bij de Formule 2, en zal die taak in Abu Dhabi ook op zich nemen bij de Formule 3. Volgens Motorsport.com heeft de FIA haar ook aangewezen als steward voor de raceweekenden in Singapore en Mexico.

Ze zal ook als steward fungeren tijdens het Grand Prix-weekend in Zandvoort. Dan zal ze echter plaatsnemen in het panel van stewards als afgevaardigde van de KNAF. De organiserende bond vaardigt immers elk raceweekend een nationale steward af.

Droom komt uit

Corsmit is trots op het feit dat ze haar F1-debuut mag maken, zo laat ze weten in een interview met Motorsport.com: "Ik heb er hard voor gewerkt om deze stap te kunnen maken. Sinds ik vroeger als kind met mijn opa mee mocht naar de Formule 1, wilde ik dit al doen. Dat het nu daadwerkelijk lukt, geeft echt een heel erg goed gevoel."

Derde vrouwelijke steward ooit

Corsmit is pas de derde vrouwelijke steward uit de geschiedenis van de Formule 1. In 2011 was de Spaanse Silvia Bellot de eerste, en begin dit jaar was Tanja Geilhausen steward bij de Grand Prix van Australië. Geilhausen zal later dit jaar terugkeren in Brazilië.