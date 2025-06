Pijnlijke waarheid voor Ferrari: Hamilton verbleekt naast Verstappen

Lewis Hamilton kent niet het seizoen bij Ferrari waar hij van had gedroomd. Overwinningen en podiums zijn er nog niet gekomen en oud-coureur en voormalig steward Johnny Herbert vraagt zich af waar de pure snelheid van de zevenvoudig wereldkampioen is gebleven. En nog belangrijker: heeft hij die nog wel?

De voormalig Sky F1-presentator zegt dat het een pijnlijke waarheid is dat Ferrari moet gaan nadenken hoelang het op de Brit kan gaan vertrouwen. Lewis Hamilton is niet de eerste topcoureur waar deze daling in de carrière plaatsvindt. Ook Michael Schumacher, Nigel Mansell en Sebastian Vettel kenden dit probleem.

'Hij zou doen wat Verstappen nu doet'

Herbert vergelijkt Hamilton enorm met Max Verstappen. Volgens de presentator had Hamilton, als hij op zijn piek was, het maximale uit zijn auto gehaald. Het blijkt uit de resultaten dat dat niet het geval is en dat hij dus ook niet zijn auto kan maximaliseren. Ferrari-teammaat Charles Leclerc blijkt dat beter te kunnen doen dan Hamilton en is al twee keer op het podium verschenen.

De overstap van Mercedes naar Ferrari had Lewis Hamilton een nieuwe boost in zijn carrière moeten geven. Opnieuw op het podium, en nog mooier: opnieuw races winnen en weer meedoen om de titel. Het klonk te mooi om waar te zijn en na negen races blijkt dat ook. De Brit kent nog maar één hoogtepuntje sinds zijn komst bij Ferrari en dat is zijn sprintzege in China.

Niet de eerste keer

"Het lijkt erop dat Lewis Hamilton de weg kwijt is, echt de weg kwijt", vertelde Herbert aan InstantWithdrawalBettingSites. "Ik weet niet of het rauwe tempo dat hij altijd heeft gehad in zijn carrière er nog is. Ik dacht dat Hamilton met zijn pure racevaardigheden in staat zou zijn om problemen met de auto te omzeilen, maar hij lijkt vast te zitten in een gat. Het is niet leuk om te zien. Maar het is niet de eerste keer in de sport. Nigel Mansell won zijn kampioenschap in 1992, ging naar Amerika in 1993, kwam terug in 1994 en toen werkte het niet meer voor hem."

"Het gebeurde ook met Michael Schumacher. Toen hij zijn pauze had en terugkwam, was hij niet meer dezelfde Schumacher als daarvoor. Je hebt altijd je piek en een einde van je piek. Het is niet leuk om te zien. Ik weet dat Charles Leclerc ook niet blij is met de auto, maar hij eindigt tenminste wel constant op het podium." Hoe constant de podiums van Leclerc zijn, is ook gissen, want de Monegask is nog maar twee keer op het podium geëindigd dit seizoen.