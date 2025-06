FIA ziet af van ingrijpende regelwijziging in Formule 1

De FIA heeft besloten om niet door te gaan met een opvallend plan. In Barcelona werden er tests uitgevoerd met speciale skid blocks, maar het plan zal niet worden doorgeduwd door de autosportfederatie.

De FIA zocht naar een oplossing voor een nieuw probleem dat voor veel chaos zorgde tijdens het raceweekend in Japan. Tijdens de sessies op het circuit van Suzuka vloog het gras naast de baan meerdere keren in de brand. Dit werd veroorzaakt door vonken die afkomstig waren van de skid blocks op de bodemplaten van de auto's. Om dit probleem op te lossen, kwam men met een opvallende oplossing.

Momenteel rijden de teams met skid blocks die worden gemaakt van titanium. De vonken die afkomstig waren van deze skids, zorgden voor de brandjes in Japan. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens het raceweekend in China. In Barcelona testten de teams met skid blocks die waren gemaakt van staal, maar de reacties waren niet heel enthousiast.

Zorgen bij de teams

De teams maakten zich volgens The Race zorgen over een aantal zaken. Teams zouden zich zorgen maken dat de skid blocks sneller zouden afslijten. Daarnaast vreesden teams dat de stalen skid blocks ervoor zouden zorgen dat de auto's zwaarder zouden worden. Na de test tijdens de vrije trainingen in Barcelona werden er knopen doorgehakt door de FIA.

Geen verplichting

De FIA heeft nu besloten om de stalen skid blocks niet verplicht te maken. In plaats daarvan gaan ze aan de teams vragen of ze deze onderdelen mee willen nemen. Als er dan problemen zouden ontstaan met bijvoorbeeld brandjes naast de baan, dan kunnen ze terugvallen op de stalen exemplaren.

De FIA zal wel verdergaan met het testen met de stalen skid blocks. Of er in de toekomst nog iets gaat veranderen, is vooralsnog niet duidelijk. Na de Grand Prix van Japan zijn er geen problemen meer ontstaan met de skids.