Gefrustreerde Verstappen clasht met Sky Sports: "Dat is jouw mening!"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse met zijn actie tegen George Russell in Spanje. De Nederlander kreeg veel kritiek, en reageerde zeer kortaf toen een verslaggever van Sky Sports fel reageerde op zijn acties.

Verstappen vergooide zijn kans op een podiumplaats bij de herstart in de Grand Prix van Spanje. De Nederlander werd door Red Bull op een setje harde banden gezet, terwijl al zijn concurrenten op de veel snellere zachte banden reden. Bij de herstart had Verstappen een 'snap', waardoor hij direct zijn derde plaats verloor aan Charles Leclerc.

Incident met Russell

In de eerste bocht ging hij wijd na een duel met Mercedes-coureur George Russell. Verstappen kreeg van Red Bull de vraag of hij zijn plekje wilde teruggeven aan Russell, maar hij leek daar weinig zin in te hebben. Toen hij toch ruimte leek te maken voor Russell, gooide hij de deur dicht en raakten ze elkaar.

De stewards reageerden direct, en gaven Verstappen een zware tijdstraf van tien seconden. Hij kreeg ook drie strafpunten op zijn superlicentie, waardoor hij nu op de rand van een schorsing staat. Zijn actie leverde hem direct na afloop veel kritiek op, vooral Britse fans en analisten waren zeer kritisch.

Glans wegnemen van zege in Imola

Toen Verstappen zich na afloop meldde bij het Britse Sky Sports, werd hij daar geconfronteerd met een aantal kritische vragen. De zichtbaar gefrustreerde Verstappen wist zich rustig te houden. De Red Bull-coureur had geen zin om diep in te gaan op de clash met Russell, waarna hij werd geconfronteerd met een opvallend statement.

De verslaggever van Sky Sports stelde: "Je deed zoiets als in Imola, en we weten allemaal wat voor geweldige coureur je bent en dan is het verschrikkelijk dat je hiermee die glans weggooit." Kalm geeft Verstappen kort antwoord: "Is dat zo?" De Sky-verslaggever gaat verder en stelt dat er ook kinderen kijken. Verstappen reageert weer kortaf: "Nou, oké. Dat is jouw mening."