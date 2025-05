Radiobericht onthult wanhoop bij Hamilton: "Dat was slecht!"

Lewis Hamilton kende geen vrijdag om over naar huis te schrijven in Spanje. De Britse Ferrari-coureur klaagde over problemen met zijn auto, en over de boordradio klonk hij zeer negatief. Al in de eerste vrije training had hij er weinig vertrouwen in.

Hamilton reed in de eerste vrije training de derde tijd, alleen Max Verstappen en Lando Norris waren sneller. In de tweede vrije training vielen de prestaties van Hamilton tegen, en kwam hij niet veel verder dan de elfde tijd. Zijn teleurstelling was voor de hele wereld te horen, want Hamilton riep over de boordradio dat zijn Ferrari-bolide 'onbestuurbaar' was.

Opvallend radiobericht

In de eerste vrije training was hij ook niet tevreden, zo bleek uit een bericht over de boordradio dat niet werd uitgezonden op televisie. Hij noteerde de derde tijd, maar de ontevredenheid was groot. Toen hij bezig met een run op de harde band was hij zuchtend op de boordradio te horen.

Na het voltooien van een rondje zuchtte Hamilton: "Dat was slecht... Hebben anderen hier ook last van?" Hamilton heeft het over de banden, waarna zijn race-engineer Riccardo Adami antwoordt dat meer mensen problemen hadden met bandendegradatie. Adami wijst naar coureurs op de zachte banden, en Hamilton vraagt vervolgens of andere coureurs op de harde banden reden.

Niet opgeven

De wanhopige Hamilton zocht na afloop bij F1 TV naar woorden: "Dit is een prachtige locatie en het weer is geweldig, maar voor mij was dit geen goede dag. Ik zou niet zeggen dat ik het team op dit moment motiveer. Je moet gewoon je hoofd koel houden en blijven werken."

"Je moet gewoon niet opgeven, door blijven gaan en ook blijven pushen. Je moet proberen gefocust te blijven op het oplossen van de problemen."

Hopen op een goede dag

Terneergeslagen gaat hij verder met zijn verhaal: "Als je op vrijdag aankomt, dan hoop ik echt op een goede dag. Dan gaat het niet goed, terwijl je in Monaco een weekend had waarin de auto op zondag goed aanvoelde. Daarom dacht ik dat de auto nu ook goed zou aanvoelen, maar dat was niet het geval."

"Het was niet dramatisch slecht in VT1, maar in VT2 was het een stuk erger. Dat frustreert iedereen, maar we hadden een probleem waardoor we downforce verloren. Hopelijk kunnen we dat op zaterdag fixen."