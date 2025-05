Felle Lewis Hamilton fileert de FIA: "Slecht ontworpen reglement"

Lewis Hamilton heeft gereageerde op een aantal beweringen van Toto Wolff. De Oostenrijker stelde dat Ferrari conservatiever was met de voorvleugels. Dit weekend geldt voor het eerst een nieuwe regel omtrent de flexiwings. De voorvleugel van F1-teams mag nog maar 10 mm doorbuigen in plaats van 15 mm.

Volgens Lewis Hamilton is de nieuwe regel een van de laatste reddingen voor de slecht ontworpen regel. De SF-25 van Ferrari is geen winnende auto, zoals is gebleken in de eerste acht races van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat daar met deze laatste regel verandering in gebracht gaat worden.

'Fijner om mee te rijden'

Volgens Hamilton zorgt de flexibele voorvleugel ervoor dat het prettiger is om met deze generatie auto's te rijden. Volgens de Ferrari-coureur is de regel een slecht ontworpen technisch reglement. Het is volgens hem 'slecht ontworpen' en deze wijziging is een laatste redmiddel om de regel recht te zetten: "Uiteindelijk was de flexi-vleugel een lapmiddel voor een slecht ontworpen technisch reglement, zou ik zeggen", zei de 40-jarige. "Ik denk dat alle ingenieurs in staat zijn om het mechanisch te doen."

"Het is dus nog steeds niet zo makkelijk om de belasting te krijgen die je nodig hebt op de voorkant bij lage snelheid of om alleen te vertrouwen op mechanische grip. Maar tot nu toe lukt het iedereen, de een beter dan de ander. Dit weekend wordt interessant, omdat de voorvleugel minder flexibel is en je dus veel voorkant hebt bij hoge snelheid en minder bij lage snelheid."

Interessant

Lewis Hamilton kijkt uit naar de prestaties van alle auto's en vindt het interessant: "Dus het wordt interessant om te zien hoe dat de verschillende teams beïnvloedt. Sommige teams hebben waarschijnlijk meer geflexed dan andere, hebben het beter gedaan dan andere, dus ik heb echt geen idee hoe het ons allemaal gaat beïnvloeden."

Toto Wolff zei dat Ferrari het meest ging profiteren van de nieuwe regelgeving. Lewis Hamilton zegt echter dat Wolff geen idee heeft waar die het over heeft: "Ik weet niet waar het vandaan komt", vertelde Hamilton aan internationale media. "Ik weet niet wat hem die indruk geeft. Ik bedoel, ik hoop dat hij gelijk heeft", voegde hij er lachend aan toe. "Maar ik heb geen idee wie er wel en wie er geen last van heeft. Het maakte niet veel verschil in de sim."