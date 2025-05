Lewis Hamilton ontkent onrust binnen Ferrari

Lewis Hamilton zorgde afgelopen weekend in Monaco voor de nodige onrust. De communicatie met zijn race-engineer verliep stroef, en hij vroeg zich af of zijn engineer boos op hem was. In Spanje ontkent Hamilton dat er sprake is van onrust.

Hamilton en zijn race-engineer Riccardo Adami lijken het hele seizoen al een beetje langs elkaar heen te praten. De communicatie over de boordradio klinkt vaak verwarrend, en dat lijkt voor frustratie bij Hamilton te zorgen. In Monaco kreeg Hamilton geen antwoord op zijn vragen, waarna Adami in de uitloopronde stil bleef toen de Brit zijn dankwoord uitsprak. Hamilton vroeg zich daarna af of Adami boos op hem was.

Geweldige band

In Spanje kreeg Hamilton voor het eerst de kans om op deze verhalen te reageren. Aan de internationale media laat hij weten dat het pure speculatie is dat ze een slechte band zouden hebben: "Onze band is geweldig! Er zijn geen problemen. We leren continu meer over elkaar."

"We passen ons voortdurend aan aan elkaars manier van werken. Hij heeft al met veel verschillende coureurs gewerkt. We hebben helemaal geen problemen."

Rumoer

Volgens Hamilton is het heel normaal dat een coureur soms enigheid heeft met zijn race-engineer. Alle verhalen van de afgelopen dagen zijn volgens hem dan ook 'rumoer': "Er is veel speculatie. Maar het meeste is onzin. Uiteindelijk hebben we een geweldige relatie. Het is fantastisch om met hem te werken. Het is een geweldige vent, hij werkt keihard. Net als ik."

"We doen het niet ieder weekend perfect. Hebben we wel eens meningsverschillen? Natuurlijk, zoals in elke relatie. Maar we lossen dit samen op. We zitten hier samen in. We willen samen een titel winnen. We werken er samen aan om het team vooruit te helpen."

Heldere conclusie

Hamiltons conclusie is dan ook helder: "Het is allemaal gewoon ruis en we schenken er geen aandacht aan. Het mag doorgaan als mensen dat graag willen, maar het verandert helemaal niets aan het werk dat wij proberen te doen."