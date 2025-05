"FIA sluit nóg strengere controles op flexiwings niet uit"

Alle ogen zijn dit Grand Prix-weekend gericht op de nieuwe maatregelen tegen de doorbuigende voorvleugels. Het lijkt erop dat dit de laatste reglementswijziging is, maar Nikolas Tombazis sluit een zwaardere controle later in het seizoen niet uit.

De FIA besloot begin dit jaar dat er strenger moest worden ingegrepen op het gebied van de flexiwings. Er werd een nieuwe technical directive naar de teams bestuurd, en de achtervleugels werden tijdens de Grand Prix van Australië voor het eerst onder de loep genomen.

Dat was niet alles, want vlak voor de Grand Prix van China werden de controles aangescherpt. Dit weekend in Spanje gaat het tweede gedeelte van de technical directive gelden. De FIA voert nu ook strengere controles uit bij de voorvleugels. Veel F1-teams denken dat McLaren hard kan worden geraakt door deze regelwijziging. Bij de renstal uit Woking ontkennen ze dat.

Waarom grijpen ze pas nu in?

Begin dit F1-seizoen voegen veel teams zich af waarom er pas in Spanje wordt ingegrepen. Op de website van de FIA legt Single Seater Director Nikolas Tombazis dit uit: "Tijdens een aantal tests tijdens en na de Grand Prix van België hebben we camera's op de voorvleugels van alle auto's geplaatst en we kwamen weer tot de conclusie dat de tests strenger moesten worden."

"We trokken die conclusie echter vrij laat in het jaar en we vonden dat als we aan het begin van dit seizoen extra tests hadden ingevoerd, dit te zwaar zijn geweest voor de teams. Het had mogelijk geleid tot het schrappen van bestaande voorvleugels en extra kosten. Daarom vonden we het verstandiger om de invoering uit te stellen."

Extra maatregelen

Het is voorlopig de laatste regelwijziging, maar Tombazis wil een nieuwe technical directive niet uitsluiten: "Het is natuurlijk logisch dat de FIA meer flexibiliteits- en stijfheidstests toevoegt wanneer we zien dat er op een bepaald gebied iets wordt uitgebuit. Maar ja, we hopen dat dit de laatste keer is dat we dit jaar iets doen."