Alpine jaagt op wereldtitel: "Dan heb je Max Verstappen nodig"

Het team van Alpine barst van de ambities. De resultaten vallen nu nog tegen, maar volgend jaar willen ze winnen. Flavio Briatore realiseert zich dat dit lastig gaat worden, en stelt dat het aantrekken van Max Verstappen de makkelijkste manier is om te winnen.

Alpine bivakkeert dit F1-seizoen in het achterveld. Ze kunnen geen vuist maken in de strijd met de concurrentie, en het lijkt wel alsof ze moeten bijkomen van een paar onrustige jaren. Volgend jaar zal er veel gaan veranderen bij het team. Ze stoppen met het zelf fabriceren van motoren, en gaan rijden met krachtbronnen van Mercedes.

Vechten voor de zeges en de titel

Alpine-adviseur Flavio Briatore doet niet geheimzinnig over het doel van het team. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We kunnen volgend jaar races gaan winnen, dat garandeer ik! In 2027 willen we meedoen om de wereldtitel."

"De overstap naar motoren van Mercedes was een moeilijke beslissing, maar om in deze sport te kunnen winnen, moet je over dezelfde tools beschikken als de anderen. Door een miljoen in het verleden gewortelde redenen stonden we op dat vlak op achterstand."

Alpine heeft geen goed excuus meer

Volgens Briatore was dit een belangrijke stap, en moet er nu geleverd worden: "In 2026 hebben we geen excuses meer, we moeten competitief zijn. We zijn het verschuldigd aan Renault, Alpine en Luca de Meo, die volledige verantwoordelijkheid nam met zo'n moedig besluit. We zijn hier om te winnen en met de nieuwe regels van 2026 hebben de teams die ze het beste interpreteren een streepje voor."

Max Verstappen vastleggen

Briatore weet echter ook wel dat het geen makkelijke opgave wordt. Grappend legt hij uit wat ervoor nodig is: "De makkelijkste manier om te winnen is door Max Verstappen aan te trekken, maar dat kunnen we niet. We moeten het dus doen met wat we hebben."