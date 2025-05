Onzeker McLaren verwacht pittige strijd in Spanje

Het team van McLaren reist met een goed gevoel af naar Spanje. Op het circuit van Barcelona gaan ze op jacht naar een nieuwe zege, maar teambaas Andrea Stella is nog niet zeker van zijn zaak. Hij verwacht een felle strijd.

McLaren kende afgelopen weekend in Monaco een sterke race. Lando Norris kwam als winnaar over de streep, terwijl zijn teamgenoot Oscar Piastri als derde werd geklasseerd. Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, en bij McLaren hopen ze weer stappen te zetten in Spanje.

Het wordt hoe dan ook een belangrijk weekend, want in Spanje gaat de FIA strenger controleren op de doorbuigende voorvleugels. Bij McLaren maken ze zich geen zorgen, maar bij de concurrentie denken ze dat de Britse renstal hard kan worden geraakt.

Goed gevoel

Teambaas Andrea Stella focust zich louter op dit raceweekend. De Italiaan spreekt zich uit in de preview van McLaren: "We reizen nu met een goed gevoel af naar Spanje, bemoedigd door onze resultaten in Monaco. Het circuit van Barcelona vormt een heel ander uitdaging, maar met de vele snelle bochten past het niet helemaal bij de karakteristieken van de MCL39."

"We verwachten dan ook dat de rest van de grid ons gaat uitdagen, en we denken dat er spannende gevechten aan kop zullen ontstaan."

Focus op het grote doel

Stella wil dan ook dat men bij McLaren alleen naar zichzelf kijkt. "We zitten nu op een derde van het Formule 1-sezioen, en we leiden nog steeds beide kampioenschappen. We blijven echter volledig gefocust op het behalen van onze doelen. Consistent blijven presteren tijdens een triple header is niet makkelijk, dus ik wil iedereen bij McLaren nogmaals bedanken."

"We willen ons hoofd koel houden en we blijven hard doorwerken."

McLaren verdedigt een flinke voorsprong in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal heeft tot nu toe 319 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl naaste belager Mercedes op 147 punten staat.