Piastri nadert Verstappen en Hamilton met prachtige reeks

Oscar Piastri voert nog steeds het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. In Monaco kwam hij als derde over de streep, en reed hij een sterke race. Piastri presteert stabiel, en nadert Lewis Hamilton en Max Verstapen in een opvallend lijstje.

Piastri is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur heeft al vier Grands Prix op zijn naam geschreven, en heeft in alle races punten gescoord. Hij wordt gezien als de favoriet voor de wereldtitel, ook omdat zijn teamgenoot Lando Norris nog maar twee races heeft gewonnen en wisselend presteert.

In de voetsporen van Verstappen en Hamilton

Piastri's podiumscore in Monaco zorgde ervoor dat hij een stapje zette in de geschiedenisboeken van de Formule 1. Het was namelijk de 34ste Grand Prix op rij waarin hij WK-punten wist te scoren. Sinds de race in Las Vegas in 2023 heeft hij nu in elke Grand Prix punten weten te scoren.

Slechts twee coureurs hebben een langere reeks met puntenscores achter hun naam staan. Lewis Hamilton wist vanaf de Britse Grand Prix in 2018 tot en met de Grand Prix van Bahrein in 2020 48 races op rij punten te pakken. Max Verstappen staat op de tweede plaats in deze reeks, met 43 puntenfinishes op rij van de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2022 tot en met de races in Saoedi-Arabië in 2024.

Nog meer prachtige puntenreeksen

Piastri is in het huidige veld niet de enige coureur die bezig is met een mooie reeks. Ook Max Verstappen, Lando Norris en Lewis Hamilton zijn al tijden vaste bewoners van de top tien in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Japan in 2024 in elke race punten gescoord. Hierdoor staat hij op een reeks van 29 puntenfinishes op rij. Norris is nog beter bezig, en hij staat al op 33 puntenscores op rij. Hij begon zijn reeks in Abu Dhabi in 2023. Hamilton heeft net als Verstappen al 29 races op rij punten gescoord, hij begon deze reeks ook in 2024 in Japan.