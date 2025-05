Zelfverklaarde betere coureur dan Verstappen crasht twee keer op één dag

De Amerikaanse coureur Kyle Larson wilde gisteren geschiedenis schrijven. Hij nam deel aan zowel de Indianapolis 500 als de Coca-Cola 600, maar zijn dag eindigde in tranen. Hij crashte namelijk in beide grote races in de Verenigde Staten.

De zondag was een topdag voor liefhebbers van de autosport. Eerst werd de Grand Prix van Monaco verreden, en daarna stond de iconische Indianapolis 500 op het programma. De IndyCar-race was een groot spektakel met meerdere crashes. Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kon een inhaalrace niet voltooien, en moest opgeven na een spin in de pitlane. In de slotfase ontstond er een duel om de zege tussen Marcus Ericsson en Alex Palou, met laatstgenoemde als winnaar.

Ver daarvoor was de meest besproken coureur van het veld al uitgevallen. NASCAR-kampioen Kyle Larson ging namelijk voor 'The Double'. Hij wilde in één dag deelnemen aan de Indy 500 en de Coca-Cola 600 in de NASCAR op de oval van Charlotte.

Larson is een veelbesproken coureur, die zichzelf veel druk oplegde. Hij riep vorig jaar dat hij een betere allround-coureur is dan Max Verstappen. Het zorgde voor veel hilariteit in de Formule 1-wereld, maar Larson geloofde in zichzelf. Sterker nog, hij wil graag een kans krijgen in een Formule 1-wagen om zichzelf te laten zien.

Zijn tweede Indianapolis 500 eindigde gisteren echter in tranen. Tijdens een herstart halverwege de race maakte hij een fout, spinde hij en knalde hij in de muur. Door zijn crash moesten ook Kyffin Simpson en Sting Ray Robb opgeven.

Tweede crash van de dag

Na zijn onfortuinlijke invalbeurt vloog Larson door naar Charlotte voor zijn tweede race van de dag. Hij stapte in zijn vertrouwde NASCAR Chevrolet, maar ook tijdens deze race ging het mis. Tijdens de derde stage van de race ging het mis bij het uitkomen van bocht vier.

Daniel Suarez spinde tegen de auto van Ryan Blaney aan, waarna hij ook Larson mee nam in zijn crash. Hierdoor was het weer einde verhaal voor de coureur die zichzelf beter vond dan Max Verstappen.