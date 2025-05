Max Verstappen klaar met Monaco: "Dit leek wel Mario Kart"

Max Verstappen kwam vandaag in Monaco als vierde over de streep. De Nederlander beleefde een saaie race, en hij is niet onder de indruk van de speciale regels voor de race in Monaco. Hij vergelijkt de regels met een potje Mario Kart.

Verstappen startte de Grand Prix op de vierde plaats, en wist bij de start geen posities te pakken. Hij bleef rondrijden op de vierde plaats, en probeerde daarna het één en ander met de pitstops. Verstappen bleef lang doorrijden, voordat hij zijn verplichte tweede pitstop maakte. Hij dook pas in de allerlaatste ronde naar binnen, en moest genoegen nemen met de vierde plaats.

'Je kunt hier niet racen'

Bij Sky Sports klonk Verstappen ontevreden over de situatie: "Je kunt hier toch niet racen, dus het maakt toch niet uit wat je doet. Eén stop, tien stops. Zelfs aan het einde van de race: ik lag aan de leiding, maar mijn banden waren compleet op. En nog steeds kon je niet inhalen! Ik denk dat je hier tegenwoordig met een F1-wagen nog net een Formule 2-wagen kan inhalen."

Verstappen krijgt dan de vraag of hij iets heeft geprobeerd om de race leuker te maken voor zichzelf: "Ja, natuurlijk. Ik begrijp het ook wel, maar ik denk niet dat het gewerkt heeft."

Mario Kart

Het plan van de verplichte tweestopper werkte dus niet. Ook met een plan voor een verplicht pitstopwindow kan de Red Bull-coureur niets. Verstappen grapt dat ze maar iets anders moeten gaan proberen: "Maar we gingen al bijna richting Mario Kart hier. Dan moeten we onderdelen op de auto gaan installeren. Misschien kunnen we dan met bananen gaan gooien of zo?"

Met een iets serieuzere toon sluit Verstappen zijn grap daarna af: "Ik weet het gewoon niet. Misschien moeten we gladde stukken op de baan gaan creëren?"