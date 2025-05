Geïrriteerde Toto Wolff baalt van concurrentie: "Iets klopt er niet"

Het was een lang weekend voor Toto Wolff. De Mercedes-CEO en teambaas was niet tevreden met zijn team afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureurs begonnen vandaag op een teleurstellende veertiende en vijftiende startpositie.

Het lukte de twee coureurs niet om de Williams-coureurs in te halen en dus werden Russell en Antonelli elfde en achttiende. De strategie van Mercedes was om zo lang mogelijk door te rijden en de stops aan het einde van de race te maken.

Maximum langzaam rijden

Russell en Antonelli werden allebei opgehouden door de Williams-coureurs; daardoor konden zij niet verder naar voren en verdienden ze geen punten. Toto Wolff is het er totaal niet mee eens en heeft een idee: "Ten eerste, hoeveel mag je terugtrekken? Want het kwam tot een situatie waarin ze allebei de botsing moesten vermijden. En dan denk ik dat de frustratie bij George [Russell] zo groot was dat hij er gewoon voor ging', zo vertelt Wolff tegenover Viaplay.

"Hij dacht: misschien is het gewoon een straf van tien seconden en dan rijden we dat eruit. Ja. En dan moeten we misschien, weet je, wat is het maximum dat je eigenlijk langzamer mag rijden dan de leiders of zoiets?" Tijdens de kwalificatie is er een regel dat een coureur maximaal 7% langzamer mag zijn dan de nummer één, dus zo gek is het idee van de Mercedes-teambaas niet.

'Iets klopt er niet'

"Maar de knappe koppen in strategie denken erover na. Persoonlijk denk ik dat Formule 1 zou moeten gaan over zo hard gaan als nodig of mogelijk is, in plaats van dit extreme voorbeeld van strategie", zegt Wollf. "We zeggen altijd dat dit een race is die in veel opzichten op een schaakspel lijkt, maar dit voelde niet goed voor de Formule 1. Het kan geen kwaad om het te proberen, maar het voelt alsof er misschien iets moet veranderen voor volgend jaar."

"Ik denk dat, weet je, misschien als sportevenement, de zondag zelf niet zo goed is als het zou moeten zijn. De kwalificatie is altijd spectaculair. En als je kijkt naar het publiek, ik bedoel, dit is zo'n geweldig weekend geweest op het gebied van entertainment, 360 graden-activiteiten. Het is gigantisch. En ik denk dat je het misschien wat meer vanuit dit perspectief moet bekijken."