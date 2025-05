Leclerc ontevreden: "We hebben het op zaterdag verpest"

Charles Leclerc behaalt een podium tijdens zijn thuis-Grand Prix. De Monegask begon vanaf de tweede plaats en wist zijn positie te behouden. Het was alleen Lando Norris die Leclerc achter hem wist te houden.

Leclerc was niet helemaal tevreden met zijn prestaties. De Ferrari-coureur had de race graag willen winnen en zag daar ook kansen in. Het is echter niet gelukt, dus was het geen optimale race voor de Monegask.

'Niet tevreden'

Een jaar geleden stond Charles Leclerc op de bovenste trede van het podium, maar vandaag moet hij het doen met de tweede plek. Tijdens zijn post-race-interview met de Formule 1 zei Leclerc dat hij niet helemaal tevreden was: "Nee, niet echt. Maar aan het eind van de dag verloren we gisteren de race en we hadden het beter moeten doen natuurlijk", zegt de Ferrari-coureur.

"Lando [Norris] heeft het dit weekend beter gedaan en hij verdient de overwinning. En aan mijn kant. Ik heb vorig jaar een jeugddroom waargemaakt. Dit jaar niet, maar alles in ogenschouw nemend, denk ik dat het boven onze verwachtingen is om hier te komen. Ik had niet verwacht dat het een uitdaging zou zijn om in de top 10 te komen. Aan het eind staan we tweede, heel dicht bij P1."

'Hoopte dat ik won'

Charles Leclerc hoopte dat hij zou winnen, maar had het naar eigen zeggen gisteren tijdens de kwalificatie al weggegooid. Over het algemeen was Leclerc wel heel tevreden met zijn weekend: "Dus over het algemeen was het een goed weekend, maar ja, ik wou dat ik won. Met al dat verkeer vandaag en de strategieën met twee stops, moet dat je wat meer dan normaal op scherp hebben gezet."

Na de vraag hoe Leclerc het meemaakte vanuit de auto, zei hij: "Oh, het was ook goed vanuit de auto, want daarvoor was het een beetje saai. Ik moest een gaatje laten naar Lando, omdat ik anders oververhit zou raken, dus ik kon niet zo dichtbij komen. Toen zag ik dat Max het lange spel speelde; ik denk dat hij wachtte op een rode vlag. Dat hielp me een beetje om wat meer druk op Lando te zetten, maar het was niet genoeg."