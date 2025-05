Zwaar gefrustreerde George Russell zag pole-droom in rook opgaan

George Russell was de grootste verliezer van de kwalificatie in Monaco. Hij moest zijn Mercedes in Q2 in de tunnel parkeren met motorproblemen. Het zorgde voor veel frustratie bij de Brit, die een steeds beter gevoel in zijn auto begon te krijgen.

Het team van Mercedes had het lastig in de vrije trainingen in Monaco. In de kwalificatie begon het steeds meer te draaien, totdat Andrea Kimi Antonelli zijn wagen in de muur parkeerde in de chicane na de tunnel. Tot overmaat van ramp ging het ook mis voor Russell. In Q2 begaf zijn krachtbron het, waardoor hij stil viel in de tunnel. Gefrustreerd speelde hij voor stuurman toen de marshalls zijn auto uit de tunnel duwden.

Problemen worden steeds groter

Russell baalde na afloop van de kwalificatie als een stekker. Gefrustreerd sprak hij zich uit voor de camera van Sky Sports: "Twee races, twee problemen. Dit is natuurlijk niet goed. De redenen zijn echter volledig verschillend. Ik reed op een recht stuk en ik knalde over een hobbel. Die hobbel is er al het hele weekend, maar nu stopte de motor ineens met werken."

Het andere probleem in een ander raceweekend waar Russell naar wijst, vond vorige week plaats in Imola. Daar viel Antonelli uit toen zijn Mercedes ook stilviel.

Extreem gefrustreerde Russell

Voor Russell kwam het moment van de problemen niet goed uit. De Britse Mercedes-coureur voelde zich goed, en hij droomde zelfs een beetje van de pole position: "Ik ben nu echt heel gefrustreerd. Dit is de leukste kwalificatie van het seizoen, en vanaf de eerste ronde in Q1 had ik echt het gevoel dat ik weer helemaal in de game zat. Ik voelde me echt heel erg sterk in de auto. Ik heb er geen twijfel over dat we voor een goede positie hadden kunnen vechten."