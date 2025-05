Het team van McLaren wil dit weekend weer toeslaan in Monaco. In de eerste vrije trainingen waren ze echter niet de snelste renstal. Lando Norris was nog niet helemaal tevreden, en stelt dat het best moeilijk is om hier de auto onder controle te krijgen.

Het krappe stratencircuit van Monaco vormt een grote uitdaging voor de teams en de coureurs. In de eerste trainingen werd duidelijk dat de baan elk foutje afstraft, en dat Ferrari er opvallend sterk uitzag. De gedoodverfde favoriet McLaren had nog wat probleempjes, en Norris noteerde in de eerste twee trainingen de derde en de vierde tijd.

Stressvolle situatie

Na afloop van de trainingen keek Norris bij F1 TV terug op de dag: "Het is hier altijd leuk. Het is altijd stressvol, maar wel leuk. Het is soms gewoon moeilijk om een paar goede rondjes te rijden. Maar ik denk dat ik al een fijn gevoel heb en ik voelde me vanaf het begin al comfortabel, al moeten we de auto op sommige gebieden nog verbeteren."

Moeilijke dingen

Norris' teamgenoot Oscar Piastri gaf eerder al aan dat de auto wat moeilijk te besturen is. Gevraagd wat er precies aan de hand is, draait Norris er omheen: "Het is moeilijk om die zaken te omschrijven. We hebben het hier over kleine dingen, het is namelijk niet enorm. Als je het hebt over hier en daar wat honderdsten..."

Kleine dingen

Wat er precies aan de hand is, legt Norris niet uit: "Het zijn kleine dingen die je bij elkaar optelt, maar het is gewoon te moeilijk om de remmen goed te krijgen, om het bochtenwerk goed voor elkaar te krijgen, net als de banden, de grip en het gevoel om hem in het perfecte window te krijgen. Er is niet één antwoord op deze vraag, het zijn veel verschillende dingen."