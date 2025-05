Oscar Piastri baalt van rommelige vrijdag na crash

Wereldkampioen Oscar Piastri kende een rommelige vrijdag in Monaco. In het ministaatje raakte hij zelfs de muur, maar de snelheid was wel aanwezig. Piastri baalde van zijn momentjes, en hij aast op verbeteringen voor de rest van het weekend.

Piastri zorgde voor een rode vlag in de tweede vrije training in Monaco. Vlak na de herstart van de sessie was hij de fout ingegaan in Sainte Devote. Hij verremde zich, waardoor hij rechtdoor schoot en tegen de bandenstapel tot stilstand kwam. De wedstrijdleiding koos direct voor een rode vlag. Dit was echter niet nodig geweest, want Piastri kon zonder neus zijn weg weer vervolgen.

Rommelige sessie

Hij reed uiteindelijk de tweede tijd, en kwam als enige coureur nog een beetje in de buurt van Charles Leclerc. Na afloop klonk de Australische McLaren-coureur niet helemaal tevreden in gesprek met Sky Sports: "Het was tricky! De hele dag had ups en downs. Als we alles goed voor elkaar hebben, dan is de pace eigenlijk best wel goed."

Maar het finetunen van de auto wordt volgens Piastri geen eenvoudige zaak: "Dat blijkt niet iets te zijn wat zomaar lukt, dus we hebben een aantal dingen waar we naar moeten kijken. Dat geldt ook voor mezelf, want ik had een heel erg rommelige dag. Ik ga mijn best doen en mezelf proberen te resetten, want de pace zit zeker wel in onze auto."

De Ferrari's zagen er tijdens deze trainingen zeer snel uit. De Italiaanse renstal lijkt de grootste uitdager van McLaren te zijn, zo lijkt ook Piastri zich te realiseren. De Australiër deelt daar zijn duidelijke mening over: "Ferrari ziet er een stuk sterker uit dan ze eerst deden. Maar vandaag was het gewoon vanuit mijn kant heel erg rommelig."

Piastri heeft nog genoeg sessies om zich te verbeteren, hij gaat immers ook nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap.