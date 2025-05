McLaren presenteert nieuwe kleurstelling voor Monaco

Het team van McLaren zal in Monaco en Spanje aan de start verschijnen met een aangepaste kleurstelling. Lando Norris en Oscar Piastri zullen nog steeds in de papajakleuren rijden, maar McLaren heeft ervoor gekozen om er een soort retrolook van te maken.

McLaren reed in de voorgaande jaren ook in een aangepaste livery in de straten van Monaco. Eerder lieten ze zich inspireren door de wagens waarmee ze de Triple Crown hadden gewonnen, en vorig jaar reden ze rond in de kleuren van Ayrton Senna. Nu hebben ze voor een iets andere stijl gekozen.

Eerbetoon aan icoon

De wagens van Norris en Piastri zijn namelijk nog steeds papajakleurig met zwarte details, maar het ontwerp is aangepast. Ze hebben zich laten inspireren door de omgeving van de Riviera, en door de iconische McLaren M7A waarmee het team in de begindagen eind jaren '60 en begin jaren '70 meereed.

Volgens McLaren hebben ze zich laten inspireren door de elegantie van de Riviera en is het dus vooral een soort eerbetoon aan de M7A. Piastri en Norris zullen rondrijden in een andere look, want ook de teamkleding is aangepast. McLaren laat de twee coureurs rondrijden in een wit racepak met allerlei verwijzingen naar het verleden. Hiermee lijken ze de retrostijl van dit weekend in leven te willen houden.

Samenwerking met sponsor

De nieuwe livery komt voort uit de samenwerking met sponsor OKX. In het verleden koos McLaren er vaker voor om samen met hen voor aangepaste kleurstellingen te gaan. De Britse renstal zal met deze kleuren gaan jagen op nieuwe successen, want ze voeren immers nog steeds beide kampioenschappen aan.

In het wereldkampioenschap staat Oscar Piastri en Lando Norris op de eerste en de tweede plaats. Piastri voert het kampioenschap aan, maar hij zag in Imola wel dat Max Verstappen nog steeds in staat is om het gevecht aan te gaan.