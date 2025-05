Oud-coureur kraakt concurrenten van Max Verstappen af

Volgens Ralf Schumacher was Oscar Piastri niet de grootste verliezer van de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Duister zag hoe iemand nog dieper moest buigen voor de Nederlandse topcoureur.

Max Verstappen wist de Grand Prix van Emilia-Romagna feilloos te winnen met een voorsprong van zes seconden op Lando Norris. Ralf Schumacher zag dat ook, maar Piastri is niet de grootste verliezer tijdens de Grand Prix.

Grootste verliezer

"Alle anderen zagen er eigenlijk best oud uit naast Max Verstappen", zo vat Ralf Schumacher de start van de GP op Imola samen in de podcast Backstage Boxengasse. "Hij had een slechte start, maar hij heeft het slim aangepakt. De remmen en banden waren waarschijnlijk al op temperatuur. Hij wist precies wanneer hij later kon remmen en koos opnieuw de buitenkant – een manoeuvre die hij ook al succesvol in Jeddah liet zien."

Verstappen voert zijn strategie perfect uit en met name George Russell had het zwaar te verduren: "Hij had kunnen verdedigen, hij had de deur kunnen dichtgooien aan de buitenkant, maar hij kwam simpelweg niet op dat idee. Dat laat opnieuw de klasse van Max zien – hij is iedereen, en ik bedoel echt iedereen, op elk vlak de baas."

Red Bull-techniek

Volgens Schumacher is de Red Bull-techniek de sleutel tot succes. Volgens Schumacher is het niet alleen het talent van Verstappen dat het nu weer goed gaat, maar ook de materie waar hij over beschikt: "Wat Max deed, was riskant. Maar de Red Bull laat dat toe. Die auto heeft minder onderstuur, wat essentieel is voor zulke inhaalacties. Je hebt die scherpe voorkant nodig."

"Bij McLaren zie je het vaak: het blokkerende wiel in de kwalificatie, het missen van de apex. Daardoor kunnen zij niet zo laat remmen als Max." Verstappen staat nu op de derde plek, achter Oscar Piastri en Lando Norris.