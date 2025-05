Yuki Tsunoda zelfkritisch na horrorcrash: "Held uithangen was niet nodig"

Yuki Tsunoda speelde afgelopen weekend een hoofdrol in Imola. Na zijn horrorcrash in de kwalificatie moest hij op zondag een inhaalrace rijden. Hij pakte een puntje, maar concludeerde na afloop dat hij niet de held had moeten uithangen op zaterdag.

Veel mensen hielden op zaterdag hun adem in. Tsunoda was vol van de baan geschoten en maakte een aantal salto's toen hij tegen de muur was geklapt. Red Bull moest Tsunoda's auto helemaal opbouwen, en de Japanner startte de race in de pitlane. Hij toonde zich strijdbaar en haalde veel auto's in. Hij kwam uiteindelijk op een knappe tiende plaats over de streep, en dat leverde hem een puntje op.

Blij met een puntje

Tsunoda reageerde na afloop opgelucht toen hij zich uitsprak bij F1 TV: "Ik ben blij dat ik het team tenminste iets heb kunnen teruggeven voor het harde werk dat ze vannacht hebben moeten verrichten. Vooral de monteurs, want het was echt groot. Dus ik ben blij dat ik ze tenminste iets heb kunnen geven."

"Tegelijkertijd ben ik nog steeds heel gefrustreerd door de kwalificatie. Ik heb vannacht ook niet veel kunnen slapen. Maar goed, ik moet doorgaan en het is wat het is."

De held uithangen

Tsunoda stelt dat er dit weekend nog veel meer in had gezeten. De Japanse coureur heeft er dan ook niet alles uit kunnen halen: "De pace over één rondje was om eerlijk te zijn best wel goed. Tot en met de tweede vrije training zat ik best dicht achter Max (Verstappen, red.). In VT3 had ik niet de kans om veel rondjes te rijden. Om eerlijk te zijn, ik ging met best veel vertrouwen de kwalificatie in."

"Dat maakte het voor mezelf nog erger, omdat ik waarschijnlijk te hoge verwachtingen had en in de eerste ronde van Q1 de held probeerde uit te hangen. Dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Bij dat soort dingen moet ik een stapje terug doen, en er echt over nadenken en het de volgende keer zeker beter doen."