"Oscar Piastri zweert wraak na felle strijd met Max Verstappen."

Oscar Piastri werd afgelopen weekend in Imola bij de start afgebluft door Max Verstappen. Piastri werd uiteindelijk derde, en hij moest opgeven in de strijd met Verstappen. De Australische coureur stelt dat hij zijn lesje heeft geleerd van dit duel.

Piastri begon de Grand Prix van Emilia-Romagna op de pole position. De Australische coureur kwam goed weg, verdedigde zijn positie ten opzichte van George Russell en werd vervolgens ingehaald door Verstappen. De Red Bull-coureur remde zo laat mogelijk in de eerste bocht, en greep de leiding. Hij gaf de koppositie niet meer uit handen, en de McLarens konden hem niet bijhouden.

Alles onder controle

Zuchtend keek Piastri na afloop bij de internationale media terug op het moment: "Ik dacht dat ik het best goed onder controle had, en het was een goede move van Max. Dus ja, ik leer hier zeker van voor de volgende keer. Maar op dat moment maakte ik me niet zoveel zorgen over het niet in handen hebben van de koppositie."

"Maar toen was onze pace niet zo sterk als ik had verwacht, en dat maakte de eerste bocht nog lastiger."

Zaak anders aanpakken

Piastri stelt achteraf dat hij deze situatie anders had moeten aanpakken: "Ik had het zeker anders gedaan. Ik zou waarschijnlijk tien meter later remmen. Dat is alles, je leeft en je leert. Het is ook nooit een goede dag als je vooraan start en als derde over de finish komt. Ik denk dat de eerste bocht niet ideaal was."

"Achteraf gezien was de timing van onze pitstop niet geweldig, en ik denk dat de race anders uitpakte dan we hadden gedacht bij de start van de eerste stint. Met de timing van de VSC en de Safety Car, pakte de race zwaarder uit aan het begin. Je krijgt zware dagen in het kampioenschap, en dit is daar zeker één van. Als we hier maar van leren, dat is alles wat ik vraag."