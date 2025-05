Lando Norris verrast: "Had niet verwacht dat Red Bull zo snel zou zijn"

Max Verstappen kreeg het afgelopen weekend voor elkaar om de 'onverslaanbare' McLarens te verslaan in Imola. Lando Norris nam het verlies en stelde dat hij niet had zien aankomen dat Verstappen en Red Bull zo sterk zouden presteren.

Norris begon de race op de vierde plaats en kwam uiteindelijk als tweede over de streep. In de slotfase haalde hij zijn teamgenoot Oscar Piastri nog in, maar Verstappen was op dat punt al aan de horizon verdwenen. De simpele zege van Verstappen was voor veel mensen een verrassing, en dat gold zeker ook voor Norris. Hij had verwacht dat hij in Emilia-Romagna had mogen juichen.

Red Bull verrast Norris

Na afloop van de race reageerde hij ietwat verrast. Tijdens de persconferentie besprak hij zijn verwachtingen: "Ik bedoel, dit is waarschijnlijk het beste resultaat dat we hadden kunnen bereiken. Ik had niet verwacht dat Red Bull zo snel zou zijn als ze vandaag waren. Ik ben wel blij met de tweede plek. Ik startte als vierde, en reed een goede race. Maar goed, Max was vandaag te snel. Het was een goede race vandaag."

Norris vocht zich tijdens de race aardig naar voren. Hij moest een aantal duels aangaan met onder meer George Russell, en hij gaf zeker niet op.

Worstelen met de McLaren

Gevraagd op welke gebieden zijn auto sterk was, reageert Norris duidelijk: "Ik weet het niet. Om eerlijk te zijn, ik voelde me nergens geweldig. Het voelde niet geweldig om te rijden. Maar dat is soms zo, en je moet gewoon snel zijn. Ik vind het dus lastig om te zeggen. Het is ook een heel hobbelig circuit. Er zijn veel snelle bochten, en daar lijken we te worstelen vergeleken met Red Bull."

"Daar hebben we het al het hele seizoen lastig, in die snelle bochten. Daar moeten we dus aanwerken, en misschien deed dat ons dit weekend iets meer pijn. Maar we zeiden in het begin al dat we hard moeten blijven werken. Max heeft ons al een paar keer verslagen in de kwalificatie, en die pace hielden ze vast op zondag. Som liggen ze voor, maar hun pace op zondag was nooit zo sterk. Misschien hebben ze ergens aan gewerkt, en hun pace was nu beter. Dat is de prijs die moet betalen voor het te langzaam zijn."