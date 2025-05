Profiterende Norris blij met podium

Lando Norris startte vandaag op de vierde plek, achter teamgenoot Oscar Piastri, Max Verstappen en George Russell. De Brit profiteerde echter van de virtual safety car en de volledige safety car en wist als tweede achter winnaar Max Verstappen te eindigen.

Norris wist aan het einde van de race zijn teamgenoot, die op hardere banden stond, in te halen. Daardoor eindigde de Brit op de tweede plaats. Norris zelf is heel tevreden met zijn race in Imola.

Lange race

Lando Norris antwoordde dat het vandaag een hele lange race was, nadat hem werd gevraagd zijn mening te delen over de race: "Het was een lange, lange race vanuit dat perspectief. Het was niet makkelijk om in te halen, maar we deden wat we konden. Ik denk dat Max een goede race reed. Ze waren snel vandaag en waarschijnlijk nog iets sneller dan wij."

Volgens Norris moest McLaren echter haar meerdere aan Red Bull geven. Het team uit Milton Keynes en met name Max Verstappen was té snel voor de McLarens: "Weet je, we konden ze niet bijhouden en op het einde hadden we een goed gevecht tussen Oscar en mij, wat altijd spannend is, maar ook altijd leuk. Maar een goede race. Weet je, voor ons als team is tweede en derde geweldig. Natuurlijk zouden we het graag tegen Max opnemen, maar zij waren vandaag te goed voor ons."

Veel moeite met banden

Norris profiteerde echter dat zijn concurrenten waaronder George Russell problemen hadden met hun banden: "Ik bedoel, het is voor George en ik kon zien dat zijn banden het moeilijk hadden. Hij had veel moeite met zijn banden. Dus het is gewoon een situatie waar je je voordeel mee moet doen. Ik bedoel, het is altijd riskant. Je wilt nooit te veel risico nemen, maar we zijn ook aan het racen. En hij is een eerlijke racer. Hij is een goede racer."

Lando Norris staat momenteel nog steeds op de tweede plaats in het klassement, achter Oscar Piastri. De Brit komt dertien punten te kort vergeleken met zijn teamgenoot. Max Verstappen meldt zich echter wel bij Norris, want hij staat nog maar negen punten achter de McLaren-coureur.