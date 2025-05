F1-coureurs zijn duidelijk: "Oppassen dat we niet de traditionele circuits kwijtraken"

De Grand Prix van Emilia-Romagna is een publieksfavoriet en ook geliefd bij veel Formule 1-coureurs. Afgelopen raceweekend in Imola werd het circuit al volop geprezen om zijn iconische bochten en old-school lay-out. Ook Max Verstappen en Oscar Piastri zijn erg fan van het circuit en vinden dat het op de kalender moet blijven.

De kans is aanwezig dat afgelopen weekend voorlopig de laatste keer was dat hij op de kalender heeft gestaan. Het huidige contract van de Grand Prix loopt tot en met 2025 en dat betekent dat als het niet verlengd wordt, de Grand Prix van de kalender verdwijnt.

'Jammer'

De mening van de coureurs is duidelijk. Ook klassementsleider Oscar Piastri heeft een duidelijke mening over het verdwijnen van deze race: "Het zou jammer zijn als we hier niet meer komen", reageerde Oscar Piastri tijdens de officiële FIA-persconferentie. "Ik snap dat je niet per se twee circuits in één land kunt hebben, maar we moeten oppassen dat we niet al die traditionele circuits kwijtraken", waarschuwde hij.

"Als je de coureurs vraagt wat hun favoriete circuits zijn, kom je vaak uit bij Silverstone, Suzuka, Spa, en dan ook Imola en Zandvoort. Zandvoort raken we al kwijt en Spa gaat straks rouleren." Oscar Piastri is zeker niet de enige die 'over de zeik' is rondom de verdwijning van deze bekende en klassieke circuits.

Wachtrij

Niet alleen Piastri, maar ook Max Verstappen zou het ontzettend jammer vinden als Imola niet meer terugkomt. Zo moet Formule 1-CEO Stefano Domenicali, zelf afkomstig uit de streek Emilia-Romagna, de knoop doorhakken of de Grand Prix blijft bestaan. Er staan echter veel landen op de wachtlijst die heel graag hun eigen Grand Prix willen organiseren.

"Ik krijg wereldwijd zoveel verzoeken van landen die de Formule 1 verder kunnen laten groeien", verklaarde Domenicali eerder in een radio-interview met Rai Gr Parlamento. "Binnenkort moet ik een definitieve keuze maken. Italië heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Formule 1 en zal dat in de toekomst ook blijven doen, maar het wordt steeds moeilijker om twee races in hetzelfde land te houden. Daarvoor is de internationale belangstelling simpelweg te groot."