Tsunoda start GP Imola vanuit pitlane na horrorcrash

Yuki Tsunoda start de Grand Prix van Emilia-Romagna vandaag vanuit de pitlane. Zijn team Red Bull heeft veel onderdelen moeten veranderen na zijn monstercrash van gisteren in de kwalificatie. Het feit dat hij vanuit de pitlane zal starten, komt voor niemand als een verrassing.

Tsunoda ging gisteren de fout in aan het begin van de kwalificatie. Hij ging te enthousiast de bocht in, knalde over de kerb, verloor de macht over het stuur en knalde in de muur. Hij maakte een paar salto's, raakte een bordje en landde met veel geluk op zijn wielen. Hij kon ongedeerd uitstappen, en alleen zijn ego wat beschadigd geraakt bij de crash.

Welke onderdelen zijn vervangen?

Zijn auto lag in puin, en de monteurs van Red Bull moesten aan de bak. Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull vrijwel de gehele Power Unit heeft vervangen. Ze hebben Tsunoda voor vandaag een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K, energy store, control electronics en een nieuw uitlaatsysteem gegeven.

Dat is echter niet het enige wat Red Bull heeft vervangen. De schade aan de RB21 was zo groot, dat Red Bull de survival cell heeft moeten vervangen. Volgens de FIA zijn er componenten van verschillende specificaties gebruikt om de auto op te bouwen. Tsunoda mag gewoon starten, maar zal dat doen vanuit de pitlane.

Kansloze middag op komst

Aangezien inhalen op het circuit van Imola vrijwel onmogelijk is, zal het voor Tsunoda een zeer lastige middag gaan worden in de regio Emilia-Romagna. De Japanner kan zich gaan focussen op het verzamelen van data, en het is niet bekend of hij rijdt met de nieuwe onderdelen die Red Bull dit weekend heeft meegenomen. De focus zal vooral gaan liggen op zijn teamgenoot Max Verstappen, die de race vanaf de tweede plek zal gaan starten vanmiddag. Hij aast op een nieuwe zege.