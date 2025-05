Jos Verstappen geeft het goede voorbeeld met machtige rallyzege

Jos Verstappen heeft het goede voorbeeld gegeven voor zijn zoon Max. Verstappen senior domineerde in de Sezoensrally in België. Hij schreef voor de vierde keer op rij een rally uit het Belgian Rally Championship op zijn naam.

Jos Verstappen verwisselde een paar jaar geleden het asfalt voor de onverharde ondergrond. Hij werd steeds beter in het rallyrijden, en is dit jaar de grote ster in het Belgian Rally Championship. Hij verscheen dit weekend aan de start van de Sezoensrally, en dat ging helemaal volgens wens. In zijn Skoda Fabia RS Rally 2 wisten Verstappen en zijn co-piloot Renaud Jamoul tien van de twaalf stages in de omgeving van Bocholt te winnen.

Tevredenheid

Na afloop reageerde Verstappen senior heel erg tevreden. Bij Verstappen.com deelde hij zijn enthousiasme: "Ik ben super blij, het ging heel erg goed! Tijdens de laatste twee omlopen heb ik nog eens aangezet. De auto voelde hee goed aan en ook de gravel crew had goed werk verricht."

"We hebben de notes tussentijds nog aangepast aan de hand van de feedback. Het is echt teamwerk geweest. Dan is het aan mij om zelf niet te veel fouten te maken en dan komt het resultaat uiteindelijk vanzelf."

Lastige situatie

Jos Verstappen verscheen als één van de grote meneren aan de start van de rally. Hij moest elke proef starten, en moest het parcours dus schoonrijden. Gevraagd of dat een nadeel was, reageert hij duidelijk: "Dat denk ik wel. Zeker het asfalt waar toch wat gravel op ligt. En dan is er nog geen rijspoor, dus het is aftasten hoe hard je dan kunt pushen zonder in onbalans te raken."

"Je moet voorzichtig zijn op het gravel, want daar heb je heel erg weinig grip met de slicks waar wij mee rijden. Dat is natuurlijk voor iedereen zo, we zijn gewoon goed begonnen."