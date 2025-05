Lefgozer Russell haalt opgelucht adem na te spannende kwalificatie

George Russell maakte vandaag de top drie compleet in de kwalificatie in Imola. Hij nam een gok met de mediumbanden, en wist de top drie te bereiken. Russell is trots, want hij stelt dat hij bijna niet was begonnen aan zijn rondje.

De Britse Mercedes-coureur was een flinke verrassing in de kwalificatie. Iedereen keek naar Lando Norris, maar hij reed, niet voor de eerste keer, een tegenvallende sessie. Hij verloor veel tijd waardoor Russell op zijn banden met de gele wangen het derde en laatste plekje in de top drie wist te pakken. Daar was de coureur maar wat blij mee, en dat mocht iedereen weten.

Trotse Russell

Russell sprak zich na afloop opgelucht uit bij interviewer van dienst Davide Valsecchi: "We gingen ervoor. We dachten dat de mediums misschien wel eens snel konden zijn, en achteraf gezien bleek dat de juiste keuze te zijn geweest. Het is natuurlijk wel een kleine compromis met het oog op de race van morgen, maar het was het waard om hierdoor in de top drie te kunnen eindigen."

Bijna in de penarie

Voor Russell eindigde de kwalificatie bijna in tranen. Op een paar tellen na haalde hij de finishvlag: "Het was een uitdaging, want bij het starten van de ronde misten we bijna de vlag. Ik reed dus in de eerste versnelling toen ik aan de ronde begon, en ik verloor een tiende op het rechte stuk aangezien ik heel dicht bij Sainz zat."

"Maar goed, ik ben in ieder geval blij met de derde tijd. Ik denk niet dat we er vandaag meer uit hadden kunnen halen. We moeten ons nu focussen op morgen en we moeten gaan proberen om weer op het podium te gaan eindigen."

Russell is dit weekend de troef van Mercedes, aangezien zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli af viel in Q2.