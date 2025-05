Koele Oscar Piastri overleeft bandenmysterie en is trots op pole

Oscar Piastri heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de kwalificatie in Imola. Tijdens de chaotische sessie hield hij het hoofd koel en was hij nipt sneller dan Max Verstappen. Het zorgde voor een kleine glimlach bij het Australische ijskonijn van McLaren.

Piastri reed een goede sessie op het circuit van Imola. Zonder al te veel problemen wist hij Q3 te bereiken, waar hij eerst werd verslagen door Max Verstappen. In de tweede run zag het er allemaal iets beter uit, en wist Piastri de snelste tijd op zijn naam te schrijven. Verstappen wist zich niet meer te verbeteren, en dus viel het muntje de juiste kan op voor Piastri.

Zware sessie

De Australiër was na afloop wel tevreden, zo liet hij weten na de kwalificatie bij interviewer van dienst Davide Valsecchi: "Het was een zware sessie met alle vertragingen en rode vlaggen. Dan heb je ook nog de banden, die waren best lastig vandaag. Ik denk dat iedereen na gisteren dacht dat de C6 niet zo slecht was, maar vandaag was het een soort mysterie."

"Het team heeft geweldig werk geleverd, en de auto in een goed window gekregen. We hebben dit weekend een paar verschillende dingen geprobeerd en we zijn op een betere plek terechtgekomen voor de kwalificatie."

Verkeer zorgt niet voor problemen

Piastri kwam nog wat verkeer tegen in zijn polerondje, maar daar werd hij niet warm of koud van. Hij haalde er zijn schouders over op: "Het rondje zelf was best goed. Ik had iets van vier auto's voor me rijden in de laatste bocht, en dat helpt niet, maar het was uiteindelijk wel genoeg. Ik ben dus blij met het werk dat ik heb geleverd en ik heb nu ook best wel veel zijn in de dag van morgen."

Piastri deelt morgen de eerste startrij met Max Verstappen, zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris noteerde slechts de vierde tijd.