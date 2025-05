De kwalificatie in Imola is al na een paar minuten stilgelegd na een megacrash van Red Bull-coureur Yuki Tsunoda. De Japanner maakte een salto en vloog bijna over de bandenstapel heen, hij kon echter ongeschonden weglopen van zijn RB21.

De kwalificatie op het circuit van Imola was nog geen tien minuten onderweg toen Tsunoda naast de baan stond. De schade aan zijn Red Bull-bolide was groot, maar het was in eerste instantie onduidelijk wat er precies was gebeurd. De herhaling liet echter zien dat het goed mis was gegaan bij de Japanse teamgenoot van Max Verstappen.

Geluk

Tsunoda raakte met een wiel de kerbstone, en verloor daarna de macht over het stuur. Hij vloog door de grindbak en raakte de bandenstapel op een zeer hoge snelheid. Zijn RB21 begon zelfs te tollen, en de Japanner maakte een salto. Hij had al het geluk van de wereld dat hij niet over de bandenstapel heenvloog, en dat hij gewoon op zijn wielen in de grindbak belandde. Hij kon vrij snel uitstappen en hij leek geen problemen te hebben.

Start vanuit de pitlane

Hij werd wel opgepikt door het medische team, en er zullen een aantal medische tests worden uitgevoerd. De schade aan zijn Red Bull was zeer groot, en het lijkt erop dat het chassis ook moet worden vervangen. Tsunoda zal de Grand Prix van morgen vanuit de pitlane starten, gezien het feit dat er veel onderdelen zullen moeten worden vervangen.

Tsunoda had ook nog geen rondetijd neergezet, en het is dus vrijwel zeker dat de pitlane zijn startplek is voor de dag van morgen. Voor Red Bull is het een pijnlijk moment, want ze hadden dit weekend net een aantal nieuwe onderdelen op de wagens geschroefd. Bij Tsunoda zijn deze onderdelen nu volledig kapot. Voor de budgetcap zal het ook een flinke klap zijn.