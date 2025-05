"Wolff grote afwezige bij gezellig etentje van teambazen"

Het Formule 1-circus bevindt zich weekend in Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De teambazen en de baas van de Formule 1 vieren de aftrap van het Europese gedeelte van het seizoen met een speciaal diner.

Op de baan kruisen de teams de degens met elkaar, maar naast het asfalt kunnen de hoofdrolspelers aardig met elkaar opschieten. De coureurs gaan meestal tijdens het laatste raceweekenden van het seizoen met elkaar uiteten in Abu Dhabi. Ook de teambazen delen soms een tafeltje, en dat is dit weekend ook weer het geval. Gisteravond laat werden de eerste beelden van het gezellige samenzijn met de buitenwereld gedeeld.

Wolff ontbreekt

Te zien is hoe vertegenwoordigers van negen van de tien teams in een restaurant zitten met Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Pirelli-topman Mario Isola. Alleen het team van Mercedes had niemand afgevaardigd naar het diner. Mercedes-teambaas Toto Wolff is dit weekend afwezig, omdat hij in de Verenigde Staten aanwezig is bij de diploma-uitreiking van zijn zoon.

De aanwezigen

Een aantal teams waren met twee mensen aanwezig bij het diner. Zo had het team van Sauber teambaas Jonathan Wheatley en Mattia Binotto gestuurd, en waren namens Racing Bulls teambaas Laurent Mekies en CEO Peter Bayer aanwezig. Ook Alpine had twee mensen gestuurd, en dat waren opvallende namen. Sinds het vertrek van Oliver Oakes heeft Flavio Briatore de touwtjes in handen, en hij was samen met Renault-CEO Luca de Meo aanwezig bij het diner.

Verder ontbrak ook McLaren-teambaas Andrea Stella op de foto, al was CEO Zak Brown wel te zien. Het feit dat het diner plaatsvindt in Imola, is niet vreemd. Het is niet alleen de eerste Europese race van het jaar, maar ook de thuisrace van F1-CEO Domenicali. De CEO is geboren in Imola, en voor hem is dit dan ook een speciale plek. De fans reageerden enthousiast op de beelden van het diner.