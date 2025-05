Red Bull met de billen bloot: dit zijn de langverwachte updates

Het Formule 1-circus trapt dit weekend in Imola het Europese deel van het seizoen af. Voor de teams is dit de plek om grote updates te introduceren. Het team van Red Bull heeft een drietal nieuwe onderdelen meegenomen naar Italië, het moet Max Verstappen gaan helpen in zijn jacht op succes.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de updates van Red Bull. De Oostenrijkse renstal is op een enigszins teleurstellende manier aan het nieuwe seizoen begonnen, en de nieuwe onderdelen moeten helpen in de jacht op McLaren. Er gingen veel geruchten rond over de updates, maar al snel werd duidelijk dat Red Bull geen reusachtig pakket zou meenemen naar Emilia-Romagna.

De documenten van de FIA onthullen nu wat Red Bull precies heeft aangepast aan de RB21. De Oostenrijkse renstal introduceert dit weekend drie nieuwe onderdelen die ze moeten helpen om meer performance te vinden. Bij de engine cover heeft Red Bull dit weekend de radiator duct inlet aangepast. Daarnaast hebben ze ook de vorm van de sidepod iets aangepast.

Ingrijpende veranderingen

De veranderingen moeten ervoor zorgen dat Red Bull meer stappen kan zetten op aerodynamisch gebied. Hetzelfde geldt voor een verandering aan de achterwielophanging. Red Bull heeft het gedeelte rondom een gedeelte van de ophanging aangepast. Het gaat volgens het team om subtiele veranderingen, die ervoor moeten zorgen dat ze op aerodynamisch gebied beter voor de dag komen.

Red Bull heeft ook een verandering aangevoerd rondom de achterzijde van de auto. Het gaat om herzieningen aan de bodywork inlet bij het achterwiel en de exit ducts. Het gaat om een kleine aanpassing, en Red Bull wil hiermee de flow verbeteren. Het is een opvallende wijziging, want grote concurrent McLaren lijkt op dit punt een grote voorsprong te hebben op de concurrentie.

Wat doet de concurrentie?

McLaren neemt zelf ook een aantal nieuwe onderdelen mee naar Imola. Ze hebben er vooral gekozen om circuitspecifieke aanpassingen door te voeren aan de achtervleugel en de beam wing. Daarnaast hebben ze een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de achterwielophanging, en is de voorwielophanging aangepast met het oog op de betrouwbaarheid.

Ook de teams van Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Haas en Racing Bulls nemen updates mee. Williams en Sauber introduceren geen nieuwe onderdelen. Wat opvalt is dat Aston Martin een enorm updatepakket introduceert met nieuwe onderdelen op vrijwel de hele auto.