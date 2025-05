Antonelli nodigt zijn klasgenootjes uit voor speciaal weekend in Imola

Andrea Kimi Antonelli rijdt dit weekend voor het eerst in zijn loopbaan een thuisrace. Op het circuit van Imola gaat hij op jacht naar succes. Hij heeft een aantal speciale mensen uitgenodigd, waaronder al vrienden en familie, én al zijn klasgenootjes.

De achttienjarige Antonelli is met afstand de jongste coureur van het Formule 1-veld. Hij maakt veel indruk op de baan, en is daarnaast ook nog bezig met het afronden van zijn middelbare school. Voor Antonelli zijn het dus drukke maanden, maar hij lijkt amper onder de indruk te zijn van alles wat nu op hem afkomt. In Imola zal er nog meer druk zijn, aangezien hij de nieuwe hoop vormt voor de Italiaanse fans.

Schoolreisje

Voor Antonelli is het echt een thuisrace, zo legt hij lachend uit in een interview met La Gazzetta dello Sport: "Ik slaap in mijn eigen slaapkamer, thuis bij mijn familie. Vrijdag kom ik rechtstreeks vanuit mijn ouderlijk huis in Bologna. Dan slaap ik dus lekker in mijn eigen bed voordat ik naar de baan ga."

"Wie komen me allemaal aanmoedigen? Al mijn familie, mijn beste vrienden en zelfs mijn klasgenoten! Omdat ik de schoolreisjes toch altijd moet overslaan, dacht ik dat ik hen wel eens mocht trakteren op een weekend op het circuit!"

Is Antonelli zenuwachtig?

Antonelli is namelijk niet alleen Formule 1-coureur, hij is ook scholier. Als hij niet hoeft te racen, dan zit hij gewoon in de schoolbanken. Hij maakt zich geen zorgen over zijn prestaties op de baan, hij denkt vooral aan de zaken die hij moet doen als hij arriveert op school: "Of ik zenuwachtig ben? Ja, maar vooral voor mijn eindexamens!"

In het wereldkampioenschap scoort Antonelli momenteel louter voldoendes. De Italiaan staat zesde in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft in zes raceweekenden 48 WK-punten bij elkaar weten te rijden.