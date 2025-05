Nieuwe problemen bij Viaplay zorgt voor boze F1-fans

Vlak voor de start van de kwalificatie in Spanje kampt streamingdienst Viaplay met grote problemen. Het regent klachten op sociale media, en Viaplay heeft besloten om de overgebleven sessies maar op het open kanaal uit te zenden. Hierdoor is de Grand Prix gratis te zien.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland, maar dat gaat zeker niet zonder problemen. In de afgelopen jaren regende het regelmatig klachten over uiteenlopende zaken. Ook nu is het weer raak, want vlak voor de kwalificatie klaagden veel klanten over grote problemen. Uit de cijfers van allestoringen.nl blijkt dat de klachten rond 15:00 begonnen.

Problemen met inloggen

Veel klanten hebben problemen met inloggen, waardoor het volgen van de kwalificatie in Spanje onmogelijk wordt gemaakt. Viaplay heeft met een statement op X laten weten dat ze een oplossing hebben gevonden voor dit weekend.

Op sociale media schrijft het streamingplatform: "Mocht je problemen ondervinden met inloggen? Je kunt vandaag de kwalificatie van de Formule 1 ook bekijken via Viaplay TV!" Dit is de gratis zender van Viaplay die sinds een paar weken onderdeel uitmaakt van het standaardpakket van veel grote providers. Viaplay excuseert zich voor het ongemak.

Woedende reacties op sociale media

De klanten en de Formule 1-fans lijken zich niet neer te leggen bij de oplossing. Het regent woedende reacties onder het bericht op X. Zo stellen sommige mensen dat ze hopen dat de licentie van Viaplay zal worden afgepakt. Zover lijkt het echter niet te komen, maar de problemen zijn dus wel zo groot dat ze een noodgreep moeten doen met het openbare kanaal.

Waar is de Formule 1 te zien?

De kwalificatie begint om 16:00 en is ook te zien bij de Duitse zender RTL.

De kwalificatie is bij de providers te zien op de volgende kanalen:

Ziggo: kanaal 13

Odido; kanaal 13

Delta: kanaal 22

KPN: kanaal 52