Franco Colapinto moet vrezen voor een forse gridstraf

Franco Colapinto moet voorzichtig zijn. De Argentijn staat namelijk op het randje van een gridstraf van tien plekken. Franco Colapinto plaatste een vierde verbrandingsmotor (ICE) tijdens de Grand Prix van Spanje achterin zijn auto.

Volgens de technische reglementen mag een coureur maar vier ICE-units gebruiken per seizoen. Nu de Argentijn tot sowieso de Grand Prix van Oostenrijk in de Alpine blijft zitten, kan hij niet zomaar nog eens van ICE veranderen.

Straffen

Na een eerste straf van 10 plekken krijgt een coureur bij de straffen daarna steeds vijf plekken gridstraf. De ICE is niet het enige onderdeel dat de Argentijn nieuw gebruikt. Ook krijgt hij een nieuw uitlaatsysteem (EX). Dit is echter al de vijfde die op de tweede Alpine-auto gezet wordt, alleen daar mogen er in totaal acht op totdat er een straf volgt.

De jonge Argentijn heeft nog geen punten weten te behalen in zijn twee races die hij tot nu toe heeft gereden voor het team van Alpine. De Argentijn is tot nu toe zestiende en dertiende geëindigd en moet daarbij nog op zoek naar zijn eerste punten. Met nog drie races te gaan heeft hij de tijd om nog wat punten bij elkaar te sprokkelen. Zijn voorganger Jack Doohan is dat niet gelukt en kwam niet hoger dan de dertiende plaats.

Nog geen duidelijkheid

Na de vijf races van Colapinto wordt er geëvalueerd wat de Franse renstal moet doen. Flavio Briatore, die sinds het vertrek van Oliver Oakes de leiding heeft bij het team van Alpine, kwam in Emilia-Romagna nog terug op de regels die Colapinto heeft meegekregen. Snel zijn, punten scoren en niet crashen. Niet crashen is tot nu toe redelijk gelukt, ondanks een uitvalbeurt in de kwalificatie van Emilia-Romagna. Echter, hij was wel snel genoeg om twee keer in Q2 te komen.

Q2 komen is nog altijd een uitdaging voor de Alpine. Ook Pierre Gasly weet niet altijd zijn auto door Q1 te loodsen. Het is dus erg belangrijk dat Colapinto snelheid toont. Of Franco Colapinto in de Alpine mag blijven zitten vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië is nog onduidelijk.