Brad Pitt verslaat Red Bull in nieuwe trailer F1-film

De Formule 1 komt later dit jaar met een nieuwe mijlpaal. De F1-film met Brad Pitt verschijnt volgende maand in de bioscopen, en ze hebben nu een nieuwe trailer de wereld in geslingerd. Het team van Red Bull Racing speelt een opvallende, maar kleine rol in de trailer.

In de afgelopen twee seizoenen was de Formule 1-paddock een filmset. Tijdens meerdere Grands Prix werd er gefilmd in de paddock, de pitlane en zelfs op de grid. Onder meer tijdens de Britse Grand Prix werd er in de afgelopen twee jaar uitgebreid gefilmd. Hoofdrolspeler Brad Pitt en zijn tegenspeler Damson Idris verschenen hier zelfs naast de echte coureurs tijdens het volkslied.

Red Bull inhalen

In deze derde en laatste trailer komt dit moment ook naar voren. Pitt en Idris staan hier naast Max Verstappen, het is de enige keer dat de Nederlander zijn gezicht laat zien in de trailer van de film 'F1'. Even later is te zien hoe Pitts personage Sony Hayes de Red Bull van Sergio Perez inhaalt, het lijkt het enige moment te zijn waarop Red Bull iets van een belangrijke rol speelt in deze nieuwe trailer.

Hulp van Hamilton

Andere teams en coureurs spelen een prominentere rol in de trailer. Dit is niet vreemd, aangezien Lewis Hamilton betrokken was bij de productie van de film. De film draait om Pitts personage Sonny Hayes, die na jaren van afwezigheid zijn comeback maakt bij het fictieve team APXGP. Daar krijgt hij de jonge Joshua Pearce (Idris) als teamgenoot.

In de trailer is te zien hoe de twee een gespannen relatie lijken te hebben. Daarnaast is er veel actie te zien, waaronder een aantal opmerkelijke crashes en vlammen. Dit oogt niet heel realistisch, maar volgens Hamilton hebben ze er wel alles aan gedaan om de film zo realistisch mogelijk te maken. De F1-film gaat op 25 juni wereldwijd in première, en verschijnt vanaf 27 juni in Noord-Amerika in de bioscoop.