Lando Norris schudt concurrentie wakker met optimistische boodschap

Lando Norris kende een hoopgevende vrijdag in Spanje. In de eerste twee vrije trainingen maakte hij geen fouten, en stond hij in de bovenste regionen van de tijdenlijsten. Na afloop van de tweede vrije training klonk Norris dan ook voorzichtig optimistisch.

Norris begon de dag in Barcelona goed met de snelste tijd in de eerste vrije training. McLaren leek weinig last te hebben van de nieuwe technical directive, en Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri zagen er ook snel uit in de tweede vrije training.

Piastri noteerde in deze sessie de snelste tijd, terwijl Norris iets meer tijd moest toegeven. De Brit vond zichzelf terug op de vierde plaats, al had hij precies dezelfde tijd genoteerd als nummer drie Max Verstappen.

Kleine verbeteringen

Na afloop was Norris dan ook happy, en hij deelde zijn reactie met F1 TV: "Volgens mij ging het best goed. Het voelde in de eerste vrije training beter dan in de tweede, maar we proberen nog wat dingen uit en we blijven ons best doen om te verbeteren."

Wat houden de verbeteringen in?

De vraag die na dit antwoord van Norris blijft hangen, is wat McLaren dan voor 'kleine verbeteringen' moet gaan doorvoeren. De Brit krijgt deze vraag voorgeschoteld, waarna hij voorzichtig blijft: "Het gaat gewoon om kleine dingetjes. Wat wij altijd best wel goed doen, is ervoor zorgen dat we een sterke basis hebben."

"Daarna is het moeilijk om dat echt te kunnen verbeteren, maar dat is een goed iets, en zeker niet iets slechts. Daardoor kunnen we gewoon verschillende dingen uitproberen en daar een beetje gevoel voor krijgen."

Norris gaat vandaag op jacht naar een goed resultaat in de kwalificatie. Hij heeft het goede momentum in handen, want vorige week kwalificeerde hij zich op pole position in Monaco. Dat was pas zijn tweede pole van het huidige seizoen.