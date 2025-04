Burgemeester verklapt groot nieuws over toekomst populaire F1-race

De kans is groot dat er snel goed nieuws komt vanuit Mexico. De populaire Grand Prix beschikt over een aflopend contract, maar de burgemeester van Mexico-Stad heeft haar mond voorbij gepraat. Een nieuwe deal met de Formule 1 lijkt aanstaande te zijn.

De Mexicaanse Grand Prix is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de populairste races op de kalender. De tribunes rondom het Autodromo Hermanos Rodríguez zitten elk jaar propvol, en vooral het stadiongedeelte Foro Sol zorgt voor een prachtige sfeer. Toch ontstond er onduidelijkheid over de toekomst. Het contract met de Formule 1 loopt eind dit jaar af, en de Mexicaanse volksheld is inmiddels ook uit de koningsklasse verdwenen.

Groot nieuws op komst

Toch lijkt het erop dat er snel een nieuwe deal zal worden getekend met de Formule 1. De burgemeester van Mexico-Stad, Clara Brugada, versprak zich namelijk tijdens een persconferentie. Ze stelde daar dat er volgende week een deal met de Formule 1 zal worden ondertekend. De deal waar Brugada op doelt, gaat waarschijnlijk over een contractverlenging voor de race op het circuit in Mexico-Stad.

Tot wanneer loopt de nieuwe deal?

Volgens Motorsport.com wijst alles erop dat er een nieuwe driejarige deal zal worden gesloten. Dat betekent dat ze tot en met 2028 op de Formule 1-kalender zullen staan. Dit komt overeen met de vorige twee deals die de organisatie had gesloten met de FOM. De race zal nog steeds door commerciële partijen worden gefinancierd, nadat ze in 2018 overheidssteun verloren.

De Mexicaanse Grand Prix keerde in 2015 terug op de Formule 1-kalender. De race groeide snel uit tot een populaire publiekstrekker, en veel coureurs zijn dol op het circuit. Dit jaar wordt de Grand Prix in Mexico-Stad verreden op 26 oktober. Zonder thuisheld Perez zal het er waarschijnlijk anders uitgaan zien qua support, maar de kans is aanwezig dat de toekomstplannen van Perez tegen die tijd bekend zijn.