Formule 1 dichtbij controversiële wijziging aan 2026-regels

De Formule 1-teams zijn het er grotendeels over eens dat er voor de nieuwe motorregels wat zaken kunnen worden aangepast. Fabrikanten die achterlopen krijgen waarschijnlijk meer ontwikkelingsmogelijkheden. Over andere belangrijke zaken zijn nog geen echte overeenstemmingen bereikt.

De F1 Commission vergaderde op donderdag in het Zwitserse Genève. De vergadering stond onder leiding van Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-kopstuk Nikolas Tombazis. In de afgelopen dagen lekte al uit dat er veel wordt gesproken over het verminderen van het elektrisch vermogen op de motor. Hierdoor moet de verbrandingsmotor meer vermogen gaan afgeven. Meerdere teams vrezen namelijk dat het elektrisch vermogen al aan het einde van het rechte stuk op kan zijn, waardoor de auto's snelheid verliezen.

Horner versus Wolff

Red Bull-teambaas Christian Horner liet eerder al weten dat hij een groot voorstander is van deze regelwijziging. Bij Mercedes denkt men er anders over, en teambaas Toto Wolff reageerde fel op de voorstellen in Saoedi-Arabië. Op dit punt is echter nog geen overeenstemming bereikt. De FIA laat weten dat de zaak is besproken, maar dat er verder zal worden vergaderd in andere comités.

Andere opvallende wijziging

Volgens Motorsport.com zijn de teams het grotendeels eens geworden over een andere regelwijziging. Het zou gaan over fabrikanten die volgend jaar achterop raken bij het ontwikkelen van de krachtbronnen. Er werd gesproken over het geven van meer speelruimte, omdat de ontwikkelingskosten van de krachtbron onder het budgetplafond gaat vallen.

Motorsport.com meldt dat de teams het erover eens zijn dat de fabrikanten die een achterstand hebben, meer tijd mogen gaan doorbrengen op de testbank. Ook zal in dat geval het budgetplafond worden verhoogd. Iets wat hier wel meespeelt, is of het verschil in performance wel komt door de krachtbron. Het gaat immers om de krachtbronnen, en niet om de auto. Als de achterstand wordt veroorzaakt door de auto, dan zal er geen toestemming worden gegeven over meer testtijd.