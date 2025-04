Lando Norris is de leiding van het kampioenschap kwijt en dat heeft hij volkomen aan zichzelf te danken. Na een crash in de kwalificatie in Saoedi-Arabië stond de Brit op P10 op de grid. Vanuit daar werd het een inhaalrace, maar hij wist niet verder te komen dan de vierde plek.

Het is niet de eerste keer dat Norris een fout maakt en dat erkent hij zelf ook. In de F1 Nation Podcast ging de coureur van McLaren in op de reden waarom hij zulke fouten maakt.

Plezier met inhalen

Volgens de presentator van F1 Nation leek het alsof Lando Norris veel plezier had met het inhalen. Norris antwoordde daarop met: "Dat probeerde ik. Als ik goed presteer, weet je, dan heb ik plezier en ben ik ontspannen." Lando Norris had dus ook echt plezier met het inhalen, maar schakelde niet veel later door naar zijn eigen fouten.

"Ik leg waarschijnlijk een beetje te veel druk op mezelf op dit moment. Dat heeft niet echt een reden en dat is niet vanwege het kampioenschap en al die dingen. Ik leg mezelf gewoon druk op, omdat ik het goed wil doen. Ik wil het gewoon echt goed doen. Ik wil op pole staan, ik wil winnen, ik wil perfect zijn. En ik denk dat ik moet gaan accepteren dat ik niet perfect kan zijn."

Norris lijdt onder zijn druk

Het is te merken dat hij té veel wil. De Britse coureur heeft dit seizoen nog maar een keer gewonnen, terwijl teamgenoot Oscar Piastri al drie keer op het bovenste deel van het podium stond. De Australiër lijkt dan ook beter tegen druk te kunnen dan Lando Norris. Norris wil te graag de beste zijn en dat kost hem zijn maximale prestaties.

"Ik maak fouten omdat ik perfect wil zijn in plaats van andersom. En ik denk dat ik er gewoon wat rustiger in moet staan, door wat meer vertrouwen te hebben in mijn snelheid. Mijn snelheid in de races is denk ik op zijn best geweest. Ik heb vertrouwen dat ik races kan winnen als ik mezelf betere kansen geef op zaterdagen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en ik ga er alles aan doen om op die zaterdagen beter te presteren."