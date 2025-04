Ecclestone mengt zich in Verstappen-zaak en bekritiseert Red Bull

De tijdstraf van Max Verstappen in Saoedi-Arabië is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Veel mensen hebben er een mening over, en zelfs Bernie Ecclestone bemoeit zich er nu mee. Hij vraagt zich af waarom Red Bull de positie niet direct teruggaf.

Verstappen kreeg zijn straf voor een incident met Oscar Piastri in de eerste bocht. Hij haalde de Australiër buiten de baan in, en de stewards vonden dat dit een tijdstraf van vijf seconden waard was. Bij Verstappens team Red Bull waren ze boos, en stelden ze dat het een simpel race-incident was. Verstappen werd uiteindelijk tweede achter Piastri.

Positie teruggeven

Na afloop van de race barstte er een discussie los, want was de straf van Verstappen wel terecht? Zelfs voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone geeft nu zijn mening over de zaak. De 94-jarige Brit vraagt zich in gesprek met de Zwitserse krant Blick af waarom Red Bull niet ingreep: "Waarom heeft Max die positie niet direct teruggegeven? Vijf seconden goedmaken onder normale omstandigheden is daar immers meestal heel erg lastig."

Marko legt het uit

Bij Red Bull hadden ze daar wel een verklaring voor. Teamadviseur Helmut Marko stelt namelijk dat er serieus over na werd gedacht. De Oostenrijker laat aan datzelfde Blick weten dat het allemaal te laat was: "We hebben het er in de pitbox overgehad om de positie terug te geven op de baan, maar toen was de straf al opgelegd." Verstappen behield de koppositie, en probeerde een gat te slaan ten opzichte van Oscar Piastri. Verstappen probeerde te profiteren van de schone lucht, maar het gat werd nooit groot genoeg om zonder schade de straf uit te voeren.

Verstappen stond vervolgens vijf seconden stil bij zijn pitstop, waarna het voor Piastri geen probleem meer was om de leiding over te nemen. De Australiër won zijn derde race van het jaar.