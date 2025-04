Hamilton treurt na 'afschuwelijke' race in Saoedi-Arabië

Lewis Hamilton kwam in Saoedi-Arabië niet veel verder dan de zevende plaats. De Britse zevenvoudig wereldkampioen baalde als een stekker, want ook zijn vijfde Ferrari-race eindigde in een teleurstelling. Hij zag geen positieve zaken en stelde dat hij een afschuwelijke race achter de rug had.

Hamilton had zijn eerste maanden in dienst van Ferrari vast anders voorgesteld. De zevenvoudig wereldkampioen wilde vechten om de wereldtitel, maar vooralsnog zit hij vast in het middenveld. Hij worstelt met zijn auto en is niet in staat om zijn teamgenoot Charles Leclerc bij te houden. De teleurstelling is groot, en Hamilton werd in Saoedi-Arabië slechts zevende.

Afschuwelijk

Na afloop van de race klonk Hamilton terneergeslagen in gesprek met de internationale media: "Er valt niets positiefs te zeggen. Nul komma nul. Allen dat Charles op het podium eindigde, dat is wel fijn voor het team." Hoe was Hamiltons eigen race? "Afschuwelijk. Totaal niet prettig. Ik gleed over de hele baan. In de eerste stint had ik veel onderstuur en de auto wilde niet insturen. Toen kwam er enorme slijtage. Daarna had ik een betere balans, maar het schoot nog steeds niet op."

Alles is slecht

Hamilton ziet weinig kansen op verbetering. De zevenvoudig wereldkampioen zit diep in de put, en hij deelt zijn gevoel: "Ik worstel met de balans en ik voel de auto ook niet goed aan. Maar er is niet één specifiek ding. Het is niet alsof er één probleem bovenuit sprint, het is gewoon allemaal slecht."

Lijdensweg

Hamilton heeft nu een weekje pauze, maar de Brit denkt niet dat in Miami de spreekwoordelijke zon weer gaat schijnen: "Het zal geen verschil maken. Ik denk dat ik nog steeds moeite zal hebben in Miami. Ik weet niet hoelang ik nog zal moeten lijden, maar het is zeker pijnlijk. Momenteel is er nog geen oplossing. Dit is hoe de rest van het jaar zal gaan, en dat wordt heel erg pijnlijk."