Max Verstappen heeft zijn pole position in Saoedi-Arabië niet weten om te zetten in een zege. De Nederlander kreeg een tijdstraf van vijf seconden en kwam als tweede over de streep achter winnaar Oscar Piastri. Verstappen was niet happy.

Verstappen begon goed aan de race, maar had volgens de wedstrijdleiding op een illegale manier Oscar Piastri ingehaald. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. In het vervolg van de race wist hij zich niet meer naar de overwinning te vechten. Piastri was simpelweg te sterk, en de tweede plaats was het best mogelijke resultaat voor de Red Bull-coureur.

Geen grote woorden

Na afloop van de race droop de teleurstelling af van Verstappens gezicht. Hij had geen zin om uitgebreid terug te blikken op zijn avond in Jeddah. Zuchtend gaf hij zijn eerste reactie: "Ik ga het kort houden. Ik wil de fans hier hartelijk bedanken, het was een geweldig weekend. Het circuit hier is ook fantastisch."

Over zijn tijdstraf met het incident met Oscar Piastri wilde hij helemaal niets meer zeggen. Hij reageerde zeer kortaf op deze zaak. "De rest is gewoon wat het is hier." Daarna gaat Verstappen verder met vooruitkijken naar het komende raceweekend dat volgt over twee weken: "Ik kijk nu uit naar de race in Miami, dus ik zie jullie daar wel weer."

Positieve punten

Verstappen was hierdoor de eerste coureur die dit jaar zijn zege niet wist om te zetten in een zege. Het was echter niet allemaal kommer en kwel voor de Nederlandse Red Bull-coureur. Door het mindere resultaat van Lando Norris kon Verstappen namelijk stappen zetten in het wereldkampioenschap.

In Miami kan Verstappen begin mei echt stappen gaan zetten, want daar staat een sprintrace op het programma. Het is voor hem te hopen dat de problemen van Red Bull dan zijn afgenomen.