Formule 1 wil auto's aanpassen om bermbrandjes te voorkomen

De Formule 1 denkt aan een opvallende aanpassing aan de auto's voor de rest van het seizoen. De sport wil bermbrandjes zoals in Japan voorkomen, en daarom willen ze een voorstel aan de teams gaan doen om de skid blocks aan te passen.

Twee weken geleden in Japan lagen de sessie om de haverklap stil door pijnlijke problemen. Er waren namelijk geen crashes of gestrande auto's, maar het gras stond wel meerdere keren in de brand. De organisatie deed er alles aan om dit te voorkomen, maar dat lukte niet. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, want vorig jaar in China stond het gras ook meerdere keren in brand.

Skid Blocks

Volgens The Race willen de hoge heren van de Formule 1 dit in de toekomst niet meer zien. Ze gaan ingrijpen, en ze komen volgens het medium met een voorstel om de auto's te gaan aanpassen. Het gaat om een redelijk onorthodoxe aanpassing, ze stelt The Race. Het plan is namelijk om het materiaal waarvan de skid blocks op de vloeren zijn gemaakt, te veranderen. De vonken afkomstig van de skids zorgen voor de brandjes, en daar ligt dus de oplossing.

Nieuwe materialen

Momenteel zijn de skids gemaakt van titanium. The Race meldt dat er een voorstel is gedaan om deze tijdens bepaalde races te vervangen door stalen exemplaren. Deze vonken nog wel, maar ze koelen veel sneller af waardoor de kans op een bermbrand afneemt. Het plan zal worden besproken tijdens de vergadering van de F1 Commission komende week. Als het plan wordt goedgekeurd, dan mogen de titanium skid blocks alleen nog maar worden gebruikt in Miami, Monaco, Azerbeidzjan, Singapore, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

In Imola, Spanje, Canada, Oostenrijk, Silverstone, België, Hongarije, Zandvoort, Monza, Austin, Mexico en Brazilië worden de nieuwe skids dan gebruikt.