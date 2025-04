Tsunoda zwaar gefrustreerd na mislukte kwalificatie in Saoedi-Arabië

Yuki Tsunoda kende zeker geen slechte zaterdag in Saoedi-Arabië. De Japanner wist in zijn derde kwalificatie als Red Bull-coureur de achtste tijd te noteren. Daar was hij niet blij mee. Sterker nog, hij was na afloop zwaar gefrustreerd.

In de schaduw van zijn teamgenoot Max Verstappen stootte Tsunoda door naar Q3. Hier ging alle aandacht uit naar Verstappen, die na de crash van Lando Norris de pole position wist te pakken. Terwijl Verstappen zijn monteurs in de armen vloog, droop Tsunoda af. De achtste tijd was geen slecht resultaat, maar de Japanner had graag dichter bij Verstappen gezeten. Hij kon dan ook niet lachen na afloop van de sessie.

Frustratie

Na afloop deelde hij zijn gevoel met de rest van de wereld. Hij sprak zich uit bij Motorsport.com: "Ik had in bocht vier een enorme snap, en dat was het. Het blijft frustrerend. Telkens wanneer ik wat meer push, komt er weer een nieuwe, onverwachte snap. Het blijft maar gebeuren. Het is gewoon lastig om de limiet te vinden. Als ik in Q3 niet de limiet opzoek om de laatste milliseconden eruit te persen, blijf ik rommelige rondjes afwerken. Dat is enorm frustrerend."

Het foutje in bocht vier was volgens Tsunoda heel erg kostbaar. De Japanner stelt dat hij anders een veel beter resultaat had kunnen neerzetten: "Ik verloor daar enorm veel tijd. Natuurlijk niet negen tiend, maar het was ook niet weinig. Ik ben daar enorm gefrustreerd over."

Auto werd slechter

Volgens Tsunoda werd de RB21 tijdens de kwalificatie niet beter, maar juist slechter: "Ik weet niet waarom, misschien is er een verschil in de set-up. Misschien pas ik te veel aan als de baan nog groen is. Dan is de rondetijd wel oké, maar zodra er meer grip is, loop ik tegen een soort grens op. Dat is het grote leerpunt."