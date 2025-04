Piastri accepteert zijn verlies en kondigt aanval op Verstappen aan

Oscar Piastri kon de pole position al ruiken na de crash van zijn teamgenoot Lando Norris. Maar toch greep Piastri geen pole in Saoedi-Arabië. Hij was net te langzaam, en zag Max Verstappen juichen. Na afloop reageerde hij sportief.

IJskonijn Piastri zag zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris crashen aan het begin van Q3 in Saoedi-Arabië. De Australiër was snel, maar hij was niet de enige coureur die vloog in deze sessie. Regerend wereldkampioen Max Verstappen zorgde voor een verrassing, en Piastri noteerde de tweede tijd. Balend sloeg hij op zijn stuurtje, maar na afloop was hij weer afgekoeld en reageerde hij weer rustig en ijzig op alles.

Best blij

Hij feliciteerde Verstappen, en nam genoegen met de tweede plaats. Bij interviewster Jamie Chadwick keek hij terug op zijn sessie: "Om eerlijk te zijn, ik was best blij met mijn rondje. Er zat niet meer in tijdens mijn rondje. Dus ik ben wel blij met het werk dat ik heb geleverd. In het eerste gedeelte van de kwalificatie moest ik tijd goed maken. Dat laatste rondje voelde min of meer aan als het beste wat ik kon doen."

Strijd nog niet gestreden

Piastri kan niets anders doen dan zijn verlies accepteren. Dit doet hij dan ook, en hij feliciteerde Verstappen: "Max heeft goed werk geleverd. Dit is weer een heel snel circuit, en daar lijken ze een beetje meer succes te hebben. Maar goed, hij heeft het weer goed gedaan. Voor morgen is het weer een gevecht. Ik denk dat onze pace goed is. Het wordt een zware race en de banden zijn hier ook nog iets zachter dan vorig jaar. Dus we zullen morgen wel gaan zien of dat in ons voordeel zal gaan werken."

Piastri deelt de eerste startrij, terwijl hij ook goed op moet letten. Achter hem staat namelijk de snelle Mercedes van George Russell.