Hamilton vreest afgang: "Hoop dat ik de top tien haal"

Lewis Hamilton kende geen sterke vrijdag in Saoedi-Arabië. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn Ferrari, en hij was na afloop helemaal niet tevreden met zijn performance. Hij hoopt kans te maken op een plekje in de top tien in de kwalificatie.

Hamilton had het enorm zwaar in de eerste twee vrije trainingen op het Jeddah Corniche Circuit. In de eerste vrije training ging het nog redelijk, en de zevenvoudig wereldkampioen wist de achtste tijd te noteren. In de tweede vrije training ging het veel minder goed met de Ferrari-coureur. Hij noteerde slechts de dertiende tijd, met meer dan een seconde achterstand op de snelste tijd van Lando Norris.

Niet geweldig

Na afloop liep Hamilton rond met zijn ziel onder zijn arm. Zuchtend zocht de zevenvoudig wereldkampioen naar een verklaring in gesprek met Sky Sports: "Het ging niet geweldig. Ik denk dat het vanuit mijn kant lastig was om de banden aan de praat te krijgen. Het heeft helemaal niets te maken met het team. We hebben het er gewoon zwaar mee om de banden te laten werken."

Top tien

Hoe het nu verder zal gaan, weet Hamilton niet: "Normaal gesproken zakken we op zaterdag terug, maar voor mij is het zo dat ik niet verder kan terugzakken. Dus hopelijk kunnen we vannacht verbeteringen doorvoeren aan de auto. Er waren wel een paar dingen in de sessie die goed aanvoelden. Maar zodra we aan de gang gingen met de zachte banden, was het er gewoon niet. We zullen wat dingen gaan veranderen, en hopelijk kunnen we sterk terugslaan."

De vraag is, wat kan Hamilton voor elkaar krijgen in de kwalificatie: "Ik weet het niet." Zuchtend komt Hamilton met een zeer teleurstellend vooruitzicht voor hem en zijn team Ferrari: "Voor mij is het zo dat ik ga kijken of het me lukt om in de top tien te eindigen."