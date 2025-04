Alarm bij WK-leider Norris in Jeddah : ''Geen vertrouwen in deze McLaren!''

Na afloop van de Bahreinse Grand Prix liep Lando Norris helemaal leeg na een stroef behaalde derde plek. De grootste criticaster op zijn performance was de McLaren-coureur zelf en zat in zak en as ondanks een beker in de tas. Aangekomen in Saoedi-Arabië kwam Norris terug op deze meltdown. De 25-jarige vertelde openhartig verder over zijn worstelingen in 2025 ondanks zijn leidende positie in het wereldkampioenschap.

Ik heb veel nagedacht over de problemen waar ik mee worstel. Desondanks is het een hele goede start van het jaar geweest'', begon Norris in de persconferentie op de mediadag. ''Ik probeer de problemen te achterhalen. Dat is het moeilijkste, antwoorden vinden. Ik denk echter dat we op de goede weg zijn en hebben uitgezocht waar ik het moeilijk mee heb en waarom. We proberen nu al dingen te veranderen. Het is echter niet zo dat ik dit weekend in wil gaan met veel vertrouwen en dat het zeker omdraait.''

Positief blijven

Eind 2024 liep de zaken op de baan veel beter voor Norris, maar daar lijkt nu weinig van over. Toch probeert de vijfvoudig Grand Prix-winnaar vast te knopen aan de goede resultaten ''Ik heb geprobeerd mezelf te dwingen om te bedenken wat een succes het tot nu toe is geweest. Ik weet dat het beter had gekund, maar ik sta wel aan de leiding in het kampioenschap terwijl ik me niet thuis voel in de auto. Ik kon hier van tevoren alleen maar van dromen, dus ik probeer me vast te houden aan de positieve dingen. Dat zijn er heel wat op het moment.

Worstelingen

Norris is eerlijk over zijn tekortkomingen in 2025 en merkt dat hijzelf degene is die daar verandering in kan brengen. ''Ik denk nog steeds dat ik moeite met bepaalde dingen zal hebben. Ik kan alleen opnieuw kijken naar de aanpak, rijstijl en overige zaken waar ik eerder niet per se aan heb hoeven denken. Het is gewoon niet mijn normale manier van rijden of denken. Het is dus ook een weekend waarin ik wil presteren en het goed wil doen. Desondanks is het nog vroeg genoeg om aan dingen te werken en op sommige vlakken te verbeteren''. sluit de McLaren-rijder strijdvaardig af.